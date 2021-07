Un iPhone 12 va pouvoir recharger la batterie externe MagSafe

C'est la première fois dans l'histoire de l'iPhone que le smartphone est capable d'envoyer de la charge à un appareil tiers. On ne peut s'empêcher de penser à un signe de l'arrivée de la recharge sans fil inversée avec les iPhone 13 qui seront dévoilés à la rentrée, puisque maintenant on sait que le MagSafe est capable de récupérer de l'énergie, mais d'en distribuer aussi dans le sens inverse.

D'après les informations affichées sur la page de support , la batterie externe MagSafe d'Apple va débloquer une fonctionnalité des iPhone 12 jusqu'ici jamais exploitée... La recharge sans fil inversée ! En effet, il a été révélé qu'un iPhone 12 qui sera rechargé en Lightning pourra envoyer de la charge vers la batterie externe si celle-ci est installée sur son dos. L'avantage, c’est que vous pourrez faire un 2-en-1 , c'est-à-dire recharger votre iPhone 12 et en simultanée la batterie externe, en seulement une nuit de charge, vous aurez rechargé les deux.

Apple a dévoilé hier soir une toute nouvelle batterie externe réservée aux iPhone 12, celle-ci vient s'aimanter sur l'anneau MagSafe qui se trouve dans le dos des iPhone. Avec un prix à 109€, cette batterie externe a déjà attiré l'attention de nombreux clients Apple. Mais saviez-vous qu'elle est aussi capable de se recharger via l'iPhone ?

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.