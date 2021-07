Au tour de macOS Monterey, watchOS 15 et tvOS 15 de proposer une troisième bêta

Alors que la Pomme vient de publier une troisième bêta d'iOS 15 et d'iPadOS 15 pour les développeurs, voilà qu'elle propose également une troisième version pour les systèmes d'exploitation pour macOS Monterey, watchOS 15 et tvOS 15.

Pour le moment, nous ne savons pas encore quelles sont les nouveautés de cette troisième mouture, mais l'article sera mis à jour dès que nous en saurons plus.

La troisième bêta pour ces différents systèmes d'exploitation devrait apparaitre via OTA pour les développeurs déjà inscrits. Il se peut que la mise à jour n'apparaisse pas encore, le déploiement pouvant mettre plusieurs minutes.



Pour rappel, du côté de macOS Monterey, on retrouve un Safari totalement repensé, l'application Raccourcis, la nouvelle fonctionnalité SharePlay de FaceTime, Universal Control pour fonctionner de manière transparente sur plusieurs appareils Apple et un nouveau mode Focus.



Pour watchOS 8, nous aurons le droit à trois nouvelles applications dès cet automne qui ne sont autres que Musique, Plans et la Calculatrice. Si vous avez dans l'idée d'installer l'une de ces bêtas, nous tenons à rappeler que ces versions peuvent être encore instables et qu'il vaut mieux attendre la sortie officielle de ces dernières.