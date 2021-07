La transparence du suivi des apps d'iOS 14.5 entrainerait jusqu'à 40% de revenus en moins

Il y a 5 heures

Julien Russo

2



Tous les annonceurs s'y attendaient, la transparence du suivi des applications d'iOS 14.5 allait forcément provoquer des pertes financières. Après plusieurs mois d'existence de la fonctionnalité, il est l'heure du bilan. Brian Bowman de Consumer Acquisition (une société de création et services publicitaires) vient de dévoiler des chiffres précis sur les pertes liées à la transparence du suivi.

Jusqu'à 40% de baisse

Faire perdre des revenus aux annonceurs et développeurs pour protéger la vie privée de millions d'utilisateurs ?

La décision aura pris du temps à être prise, mais Apple a accepté d'affronter l'industrie de la publicité pour le bien de sa clientèle toujours plus demandeuse du respect de sa vie privée.

Du côté de la firme de Cupertino, on ne regrette pas ce choix et on le même en avant dans des campagnes marketing qui font la promotion des iPhone !



En ce qui concerne les annonceurs, la transparence du suivi des applications a apporté une certaine déception dans le secteur puisque beaucoup d'utilisateurs refusent catégoriquement d'être suivis ce qui empêche l'affichage de publicités ciblées, pas de chance, c’était celles qui rapportent le plus financièrement...

Pour avoir un petit aperçu des conséquences de la transparence du suivi des applications, Brian Bowman s'est confié au média Venture Beat. Selon ses propos le changement de position d'Apple en ce qui concerne le suivi par IDFA (un identifiant anonyme attribué à chaque utilisateur pour le suivi publicitaire) a eu un important impact sur les revenus publicitaires iOS et iPadOS.

Quand Bowman observe de près son portefeuille de clients, il remarque des pertes allant jusqu'à 20%, mais pour certains clients, la situation est plus critique puisque la perte peut grimper jusqu'à 40%. L'expert de la publicité décrit une "sacrée pagaille" depuis que la transparence du suivi des apps a été mise en place.

Les développeurs d'applications de petite et moyenne taille qui dépendent des revenus publicitaires seront considérablement touchés. Cet impact commencera à se faire sentir matériellement tout au long de juillet et jusqu'en août. Les entreprises qui sont en mesure d'avoir une grande empreinte de données de première partie, comme AppLovin ou EA, qui possède maintenant Glu - elles seront moins touchées parce qu'elles sont en mesure de comprendre, sur un très grand nombre d'utilisateurs, qui sont les payeurs.





Selon Bowman, l'industrie de la publicité n'a pas encore pu constater tous les effets négatifs de cette nouvelle fonctionnalité, les dégâts pourront entièrement être constatés dans quelques semaines quand iOS 14.6 aura atteint les 80% d'adoption.



Source