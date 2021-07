Twitter : il est possible de modifier qui peut répondre à votre tweet après publication

Quelques mois en arrière, le célèbre réseau social Twitter (v8.73, 127 Mo, iOS 13.4) annonçait l'arrivée de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de choisir qui pouvait répondre à l'un de nos tweets.

Un bien bel ajout qui permet d'éviter d’éventuelles déferlantes de haine ou de commentaires non désirées provenant de comptes inconnus. Aujourd'hui, les responsables de la plateforme annoncent avoir amélioré cette fonctionnalité, permettant de modifier son choix alors que le tweet est déjà publié.

Your Tweets = Your space. Now you can change who can reply to you even after you Tweet. https://t.co/rNWJk6zWTr pic.twitter.com/3HFSjAotg7