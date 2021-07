Anti-suivi publicitaire d'iOS 14.5 : Facebook va effectuer des changements

Il y a 3 heures

Julien Russo

3



Même plusieurs mois après sa disponibilité, l'anti-suivi publicitaire d'iOS 14.5 continue à faire couler beaucoup d'encre. Alors qu'on apprenait que 75% des utilisateurs aux États-Unis avaient refusé d'être suivi par les applications iOS, certaines apps comme Facebook rencontreraient des difficultés...

Facebook s'apprête à réaliser des changements

Depuis sa création, le modèle économique de Facebook s'appuie entièrement sur les revenus publicitaires, grâce aux collectes des données il est possible d'avoir des informations fiables pour vous afficher des publicités ciblées qui génèrent plus d'argent.

Depuis qu'Apple a serré la visse en donnant la possibilité à ses clients de bloquer le suivi publicitaire pour certaines applications, la situation est devenue compliquée pour le groupe de Mark Zuckerberg.



D'après le cabinet d'analyse Branch, plus de 75% des utilisateurs d'iPhone ont refusé que des applications suivent leur activité quand ils surfent sur Safari, quand ils commandent un repas sur Deliveroo, quand ils font une recherche d'un produit sur Amazon...



Le problème aujourd'hui, c'est que Facebook ne peut plus faire de collecte des données sur les utilisateurs iOS et iPadOS, malheureusement pour le réseau social, ils sont des centaines de millions partout dans le monde !

Cette modification majeure provoque une absence totale du partage de certaines données auprès des annonceurs afin de mieux cibler les publicités et permettre des campagnes publicitaires avec un taux de réussite à la hauteur de leurs attentes.

On pourrait maintenant se poser la question : "est-ce que Mark Zuckerberg va lâcher l'affaire et voir le modèle économique de son réseau social s'effondrer ?". On l'a vu à de multiples reprises dans le passé, le PDG et créateur de Facebook n'abandonne jamais quand il fait face à une difficulté. Pour venir contrer la nouvelle politique d'Apple sur l'anti-suivi publicitaire d'iOS 14.5, Mark Zuckerberg a déclaré réfléchir au développement d'une nouvelle stratégie :

Nous travaillons actuellement sur de nouvelles fonctionnalités publicitaires qui nécessitent moins de données pour mesurer le succès d'une publicité.

Zuckerberg réexplique également ce qu'il avait déclaré avant le lancement de l'anti-suivi publicitaire :

La politique d'Apple nuit à la capacité des entreprises à utiliser leurs budgets publicitaires de manière efficace et efficiente. Les limitations crées par Apple sont motivées par leur propre bénéfice. Nous croyons que les publicités ciblées et la confidentialité des utilisateurs peuvent coexister.

C'est donc un nouveau rebondissement dans le conflit qui oppose Apple et Facebook depuis quelques mois. Le réseau social ne semble toujours pas avoir accepté de ne plus pouvoir collecter les données comme il l'a toujours fait avec les clients Apple.

Source



Télécharger l'app gratuite Facebook