Il n'y aura bientôt plus besoin de smartphone pour utiliser WhatsApp sur Mac et PC

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Qu'on se rassure pour la messagerie star de Facebook, si beaucoup d'utilisateurs se sont rapprochés d'apps tierces comme Signal et Telegram ces derniers mois, il reste encore beaucoup de fidèles à WhatsApp. D'ailleurs, pour les garder et continuer à en attirer de nouveaux utilisateurs, la messagerie instantanée continue d'évoluer et de proposer des nouveautés parfois très attendues par la communauté.

La version multi-appareils va bientôt ne plus dépendre de l'iPhone

Aujourd'hui, quand vous envoyez ou recevez un message sur WhatsApp version macOS ou Windows 10, vous avez l'obligation que votre iPhone ou mobile sous Android soit à proximité. La raison vient du fait que votre smartphone sert d'intermédiaire entre votre ordinateur et le serveur de WhatsApp qui gère les distributions de messages.



Cette situation ne va pas durer dans le temps puisque le groupe de Mark Zuckerberg travaille en ce moment à un système qui permettra de rendre WhatsApp Desktop indépendant de votre smartphone, résultat celui-ci pourra être éteint et vous pourrez quand même envoyer des messages depuis votre Mac ou PC.

Il n'y a rien de révolutionnaire, mais il y a un petit côté pratique surtout quand votre iPhone n'a plus de batterie ou ne capte pas le réseau !

Dans un billet de blog, l'équipe WhatsApp affirme que cette nouveauté est en cours de test avant la disponibilité des mises à jour, puisqu'il faudra une nouvelle version sur les différents OS.

Plusieurs défis liés à la sécurité sont en cours d'étude, puisque la messagerie instantanée veut améliorer le confort de ses utilisateurs, mais sans aucun compromis sur la sécurité de votre compte et de vos conversations.

Avant l'introduction du multi-appareils, tout le monde sur WhatsApp était identifié par une seule clé d'identité à partir de laquelle toutes les clés de communication cryptées étaient dérivées. Avec le multi-appareil, chaque appareil a maintenant sa propre clé d'identité. Le serveur WhatsApp maintient un mappage entre le compte de chaque personne et toutes les identités de leur appareil. Lorsqu'une personne veut envoyer un message, elle obtient ses clés de liste d'appareils du serveur. Nous avons également relevé le défi d'empêcher un serveur malveillant ou compromis d'écouter les communications d'une personne en ajoutant de manière subreptice des appareils au compte d'une personne.

Le multi-appareils sans smartphone permettra de connecter jusqu'à 4 appareils différents sur le même compte avec une utilisation en simultanée. À l'heure actuelle, quand vous changez d'ordinateur, vous avez un message vous demandant "d'utiliser ici" pour reprendre la main.



Dès que le multi-appareils sans iPhone sera lancé, WhatsApp vous demandera tout de même de vous connecter au moins une fois toutes les 2 semaines sur l'app WhatsApp de votre smartphone. Si vous ne le faites pas, il vous sera impossible de continuer d'envoyer et de recevoir des messages sur les autres appareils.

Finalement, on dépendra toujours un peu de l'iPhone !

