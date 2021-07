Rumeur : Netflix va bientôt proposer une formule jeu vidéo

Il y a 40 min

William Teixeira

Réagir



Depuis sa création, Netflix s'est toujours concentré dans les films, séries et documentaires. Cependant, le service de streaming numéro 1 dans le monde ne pourrait plus se limiter qu'à ce secteur et voudrait aller plus loin. Selon un rapport de Bloomberg, la direction de Netflix s'intéresserait énormément aux jeux vidéos et pourrait proposer une offre de cloud gaming.

Netflix, futur monstre du jeu vidéo ?

Aujourd'hui, dans le cloud gaming, on retrouve déjà plusieurs acteurs comme Nvidia, Sony, Amazon ou encore Microsoft. Chacun propose des offres souvent à moins de 10€ et permet à leurs abonnés d'accéder à un large choix de jeux en streaming qui sont régulièrement renouvelés.

S'il ne s'agit pas d'une activité très lucrative, on constate chez les grands du secteur un chiffre d'affaires tout de même pas négligeable.



D'après Bloomberg, Netflix serait intéressé pour proposer l'accès à des jeux vidéos à l'ensemble de ses abonnés. Pour prouver que le service de streaming y porte un intérêt, le média met en avant un récent recrutement d'un ancien de Facebook et Electronic Arts, Mike Verdu.

Quand il était dans le groupe de Mark Zuckerberg, l'homme était vice-président du développement des jeux et des contenus sur les casques de VR Oculus.

On pourrait alors se poser la question : "mais pourquoi recruter un expert du jeu vidéo pour un service de streaming qui ne propose que des films, séries et documentaires ?". Tout simplement parce que l'ambition de Netflix veut aujourd'hui s'étendre vers d'autres marchés, le géant américain constate aujourd'hui que le secteur du streaming vidéo se sature progressivement avec l'arrivée de nouveaux concurrents et craint peut-être une baisse de ses revenus. Cette stratégie de se rapprocher de l'univers gaming est probablement pour assurer ses arrières et ne prendre aucun risque pour son avenir.



Reste à savoir maintenant comment Netflix intégrerait l'univers gaming à son offre ?

Plusieurs questions restent sans réponses pour l'instant, comme :

Aura-t-on un accès au catalogue gaming depuis l'app Netflix ?

Une application dédiée sera-t-elle créée ?

Une facturation supplémentaire sera-t-elle d'actualité ou cela sera inclus directement dans les offres déjà existantes sans frais supplémentaires ?

On ne connait pas pour l'instant l'état d'avancement de Netflix sur le terrain du cloud gaming, cependant on sait déjà que le géant américain s'entoure déjà des meilleurs pour se lancer dans ce domaine.

En ce qui concerne les potentiels abonnés à cette offre spéciale gaming, on ne se fait aucun souci pour Netflix, puisqu'avec ses plus de 200 millions d'abonnés à travers le monde, le service de streaming a déjà un sacré catalogue de personnes potentiellement intéressées.

Geetha Ranganathan analyste chez Bloomberg Intelligence explique :

Il s'agit d'une extension naturelle de la stratégie de contenu de Netflix, lui permettant d'exploiter la propriété intellectuelle de séries populaires comme Stranger Things. Bien qu'il ne génère peut-être pas beaucoup de revenus supplémentaires, il aidera à approfondir l'engagement et à accroître le pouvoir d'appel et de tarification du service. Ne vous attendez pas à ce que ce soit un tournant, mais cela montre que l'entreprise explorera de nouveaux formats pour augmenter le temps passé sur la plate-forme.

Quels seront les jeux à retrouver sur Netflix Gaming ?

Le cloud gaming de Netflix aura deux choix soit :

S'investir dans les petits jeux qu'on pourrait retrouver sur l'App Store ou le Google Play Store : Asphalt, Plant Vs Zombie, Fruit Ninja, Badland...

qu'on pourrait retrouver sur l'App Store ou le Google Play Store : Asphalt, Plant Vs Zombie, Fruit Ninja, Badland... Viser plus haut avec des titres dignes d'une console ou d'un PC comme Call of Duty, FIFA, Red Dead Redemption, Battlefield, Far Cry...

Ce qui est aussi possible, c'est de retrouver des jeux originaux issus des séries Netflix, comme l'a mentionné Geetha Ranganathan. Un jeu Stranger Things serait fantastique, rien que d'en parler ça nous donne déjà des frissons !

Pour l'instant, impossible de savoir quel chemin prendra Netflix, mais il ne fait aucun doute que l'entreprise a les moyens financiers et l'ambition pour emmener son service de cloud gaming très loin.



Source



Télécharger l'app gratuite Netflix