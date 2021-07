Twitter supprimera les storys Fleets le mois prochain

Un petit tour et puis s'en va ! C'est la phrase qui conviendrait le mieux à la fonctionnalité Fleets, lancée l'année dernière par Twitter. Très controversé, adoré par certains, détesté par d'autres, le clone des storys d'Instagram ou de Snapchat n'aura pas fait long feu.



Car oui, dans un tweet publié durant la nuit, le réseau social nous informe de la disparition dès le mois prochain de celui-ci.

we're removing Fleets on August 3, working on some new stuff



we're sorry or you're welcome