Du changement pour les émojis sur Android 12

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

Aux yeux des amateurs d'émojis, ceux proposés sur iOS ont toujours eu une longue d'avance (en termes de design) sur ceux d'Android mais il faut reconnaître que du côté de Google, on s'efforce de bien faire pour rester à niveau. C'est pourquoi à partir d'Android 12, des centaines d'émojis vont être redessinés afin de paraître un peu plus modernes et au goût du jour.

Du changement dans l'air pour les émojis Android

Après vous avoir parlé des nouveaux émojis à venir sur iOS 15 ou encore des Soundmojis sur Messenger, c'est au tour de Google de prendre la parole sur ce sujet. Pas plus tard que ce week-end et plus précisément samedi 17 juillet, journée mondiale des émoticônes, Google a annoncé via une note de blog qu'il allait améliorer le rendu et faciliter le partage de centaines d'émojis.



Avec plus de 3500 émojis actifs, Android est une plateforme qui prend très au sérieux ces petits dessins qui remplissent nos messages d'humeur et de couleur. Pour ce qui est des changements, cela va de la refonte de certains véhicules, des aliments, des objets ou encore de l'émoji qui porte un masque (malheureusement très tendance actuellement).

Petite subtilité, certains émojis seront légèrement différents selon si vous adoptez le thème clair ou le thème sombre. Par exemple, l'émoji "feu de camp" se voit ajouter de petites étoiles dans le ciel lorsque vous êtes en mode sombre afin de représenter au mieux la nuit.



Comme indiqué dans le titre de l'article, cette conséquente mise à jour aura lieu lors de la sortie d'Android 12 cet automne. Tous les services de la firme de Moutain View tel que Gmail, YouTube, Chrome OS... sont également concernés par ces changements.