Instagram veut faciliter le switch d'un compte à l'autre via un widget iOS

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

1



Instagram va prochainement sortir un nouveau widget iOS qui aura la particularité de rendre plus simple l'utilisation de plusieurs comptes. Via ce widget que vous pourrez placer n'importe où sur votre iPhone, il sera possible en une seconde de passer d'un compte à l'autre. Plutôt pratique pour les concernés.

Instagram prépare un widget pour ceux qui naviguent sur plusieurs comptes

Les réseaux sociaux travaillent jour et nuit pour garder de l'avance sur la concurrence et ainsi proposer des fonctionnalités qui attirent de nouveaux clients et facilitent la vie des utilisateurs. C'est justement ce que souhaite faire Instagram avec un nouveau widget qui permettrait de passer d'un compte à un autre d'une manière déconcertante.

Comme le souligne @alex193a sur Twitter, Instagram est en ce moment même entrain de concevoir un tout nouveau widget iOS qui permettrait d'un simple clic de passer de son compte principal à son compte secondaire.



Bien évidemment, tout le monde ne possède pas plusieurs comptes Instagram mais celles et ceux qui par exemple possèdent un compte personnel et un compte "Pro" pour le divertissement comme partager une passion (musique, cuisine...) ou pour le travail seront ravis d'entendre que ce widget est en préparation.

#Instagram is working on a widget for #iOS 👀



ℹ️ The widget will allow you to quickly switch between your accounts. pic.twitter.com/O9RoNhXN1Z — Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 19, 2021

Selon Alessandro Paluzzi, pour le moment, le widget n'est présent qu'en taille moyenne et peut afficher jusqu'à quatre comptes simultanément. À voir lors de la sortie officielle si cela aura évolué de ce côté-là.

Télécharger l'app gratuite Instagram