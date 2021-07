Samsung confirme le keynote Unpacked du 11 août

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir



L'événement que les fans de Samsung attendaient avec impatience a été officiellement confirmé aujourd'hui. La société vient d'annoncer qu'elle organisera un événement Unpacked le 11 août pour dévoiler de nouveaux appareils.



Un teaser pour l'événement a également été publié en ligne. Il fait clairement allusion aux deux smartphones pliables à venir - le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3. Ces appareils seront, comme prévu il y a quelques semaines avec une fuite, les stars du jour.

Du nouveau chez les smartphones pliables de Samsung

Le Unpacked du 11 août sera un keynote rempli de nouveaux appareils pliables dont la troisième itération des Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip. La date du 11 août avait déjà été repéré par les leakers et Samsung vient seulement de la confirmer aujourd'hui. Comme tous ses événements majeurs récents, le keynote du coréen du mois prochain sera également un rendez-vous entièrement virtuel.

Samsung va lancer une poignée d'autres appareils en plus de ces pliables phares. Il y a la montre Galaxy Watch 4, les écouteurs Galaxy Buds 2 et nous pourrions même jeter un coup d'œil au Galaxy S21 FE. Au moins une partie des nouveaux appareils arrivera sur le marché le 27 août.



Les nouveaux appareils Galaxy Z se présentent comme les meilleurs pliables à ce jour de Samsung. Le Galaxy Z Fold 3 pourrait bien être le premier smartphone pliable à proposer un support pour le S Pen qui a été un peu mis de côté l'an dernier quand le constructeur a abandonné la série "Note".



Justement, le mois d'août est le mois au cours duquel Samsung lançait traditionnellement ses nouveaux Galaxy Note. Il ne va pas le faire cette fois-ci. Comme nous l'avons déjà répété, il n'y aura pas de Galaxy Note 21 cette année, tout comme il n'y a pas eu de Note 20 l'an passé.



Si les nouveautés des Fold et Flip ne sont pas entièrement connues, le design général ne que très peu évoluer, tout en rendant l'appareil plus durable et plus puissant. La nouvelle Galaxy Watch 4 est également la première à fonctionner sur la nouvelle plate-forme Wear basée sur Android que Samsung a développée avec Google.



Vous pouvez suivre l'événement Galaxy Unpacked via Samsung.com et la chaîne YouTube officielle de l'entreprise. Elle aura lieu le mercredi 11 août à 16h, heure de Paris.