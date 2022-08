Samsung Unpacked 2022 : rendez-vous le 10 août pour de nouveaux Galaxy pliables

Comme à son habitude, Samsung profite de la période estivale pour son grand rendez-vous annuel visant à présenter de nouveaux smartphones haut de gamme. La firme sud-coréenne vient d'annoncer l'organisation d'un événement spécial prévu pour le 10 août 2022 avec au programme... de nouveaux Galaxy à l'écran pliable.

Préparez-vous pour le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4

La rentrée approche et Samsung le sait... Le marché mondial des smartphones va être chamboulé par l'arrivée des iPhone 14, un moment toujours difficile à encaisser pour la concurrence !

Toutefois, le géant sud-coréen a eu une idée pour faire de l'ombre à la prochaine génération de l'iPhone : sortir de nouveaux Galaxy à écrans pliables, Samsung a conscience que c'est un atout considérable face à son principal rival qui ne propose pas encore ce type de smartphone dans son catalogue.



Dans une bande-annonce publiée cette nuit sur YouTube, Samsung dévoile son prochain événement "Unpacked", l'entreprise en profite pour attiser notre curiosité avec de courtes images des courbes de ses futurs smartphones.

En parallèle, la firme sud-coréenne accepte déjà les précommandes pour les appareils qui seront révélés lors de l'Unpacked qui aura lieu le mercredi 10 août à 9h00, heure de l'Est.



Dans la description de sa vidéo sur YouTube, Samsung déclare : "certaines choses sont plus grandes que d'autres. Découvrez comment le prochain Galaxy est plus grand que les téléphones d'aujourd'hui, et préparez-vous à découvrir les plus grandes expériences à Samsung Unpacked, le 10 août 2022", l'entreprise souhaite attirer notre attention avec la promesse de quelque chose de vraiment incroyable.

À quoi s'attendre avec le Galaxy Z Fold 4 qui devrait être annoncé dans quelques jours par Samsung ?

Selon l'analyste Ross Young, le Galaxy Z Flip 4 continuera d'avoir un écran qui se déplie verticalement avec une taille de 7,6 pouces accompagnée d'un taux de rafraîchissement de 120Hz.



Il est probable que le nouveau-né de Samsung disposera d'un appareil photo amélioré, les rumeurs ont parlé d'un capteur téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique 3x, d'un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels et grand angle de 50 mégapixels, les indiscrétions à ce sujet semblent toutes sûres d'elles depuis plusieurs semaines.



Il est prévu que ce nouveau smartphone fonctionne avec la puce Qualcomm Snapdragon 8 Plus, ce qui devrait permettre des performances de folies tout en préservant l'autonomie du smartphone. Pour finir, Samsung devrait apporter à son Galaxy Z Fold 4 de nouvelles couleurs afin d'attirer plus facilement les consommateurs potentiellement intéressés par les smartphones à écran pliable.



Les rumeurs s’attendent à une diminution du tarif (non, vous ne rêvez pas), sans fournir plus de précision, Ross Young estime que cette baisse de prix sera légère comparée au Galaxy Z Fold 3, mais bon... C'est toujours bon à prendre !

L'autre annonce de ce Unpacked 2022 devrait concerner le Galaxy Z Flip 4, selon l'analyste Ross Young, celui-ci devrait connaître de timides améliorations sur l'autonomie et l'appareil photo. Toutefois, Young reste peu optimiste quant à de grands changements comparés au Z Flip 3, il vaudra mieux s'attendre à une petite "mise à jour" du smartphone.



Young affirme que le concept ne bougera pas, les utilisateurs du Z Flip retrouveront toujours un écran de 6,7 pouces qui se plie et déplie verticalement.

La bonne nouvelle, c'est que comme le Z Fold 4, le Z Flip 4 devrait proposer lui aussi le Qualcomm Snapdragon 8 Plus, la nouvelle puce censée faire mal à l'A16 qui sera présente dans les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.