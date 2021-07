"Hello Sunshine", la nouvelle publicité de l'Apple Watch Series 6

Devenu un véritable argument marketing, Apple continue à promouvoir les fonctionnalités Santé de l'Apple Watch Series 6. Dans une nouvelle publicité que vous verrez prochainement à la télévision, Apple met en avant plusieurs activités qui sont possibles avec une Apple Watch !

La publicité très sportive de l'Apple Watch Series 6

L'été, c'est la meilleure période pour vendre des Apple Watch, on a plus tendance à sortir, courir et faire des activités pendant nos vacances. La dernière publicité de l'Apple Watch Series 6 vous montre à quel point la montre connectée peut s'avérer utile pour récolter des données et vous montrer le nombre de calories perdues.

Dans cette nouvelle publicité, on peut apercevoir une femme qui se repose dans la forêt puis qui reçoit une notification de son Apple Watch pour la motiver à reprendre l'activité.



Une fois rentré chez elle, on la voit effectuer des exercices avec les coachs spécialisés d'Apple Fitness, face à sa TV elle suit les mouvements demandés dans la vidéo préenregistrée par l'équipe du nouveau service d'Apple.

Une autre séquence la montre faire de l'escalade (sans grand succès) puis tomber contre le sol. L'Apple Watch va immédiatement lui demander si tout va bien (grâce à la détection de chute).

Puis les mêmes activités se répètent encore et encore.

Apple met aussi en avant le taux d'oxygène dans le sang, l'une des fonctionnalités star de l'Apple Watch Series 6.



La dernière séquence de la publicité montre l'utilité de l'Apple Watch dans une séance de Yoga, une fois terminé, les anneaux d'activités vont tous se terminer et l'objectif est accompli pour aujourd'hui !

Apple termine la publicité par le message "L'avenir de la santé est à votre poignet".