WhatsApp permet d’ajouter des personnes à un appel en cours

Décidément, l'application WhatsApp Messenger semble être sur les devants de la scène ces derniers temps, et pas forcément pour de bonnes raisons. Cette fois, c'est un gros problème...

TuneTrack est une app sortie le mois dernier qui permet de connecter plusieurs services de streaming comme Apple Music, Last.fm et Spotify. Alors que le premier cité propose d'emblée un widget...

Malgré les problèmes de confidentialité du groupe Facebook, WhatsApp continue d'être la plateforme de messagerie sécurisée la plus fiable de la planète, et surtout la plus utilisée. Avec ses...