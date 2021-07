iPhone 13 : une compatibilité avec la charge rapide 25 W ?

Comme vous le savez, la présentation et la sortie de la nouvelle gamme d'iPhone approchent à grands pas, puisque c'est cet automne que la Pomme devrait introduire l'iPhone 13. Plus on se rapproche...

Saviez-vous que tous les iPhone sortis en 2017 et après sont compatibles avec la recharge rapide mise en avant sur les iPhone 11 et iPhone 11 Pro et autres iPhone 12 et iPhone 12 Pro....