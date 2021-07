Apple donne 11 raisons de s'équiper de Mac en entreprise

Medhi Naitmazi

Apple a mis à jour aujourd'hui son site "Apple at Work" avec une nouvelle section dédiée au Mac, qui offre jusqu'à 11 raisons pour lesquelles "Mac signifie business". Voilà de quoi lorgner sur un immense marché dominé de la tête et des épaules par Microsoft et ses partenaires PC. Mais depuis quelques années, le Mac s'impose chez les professionnels.

Mac : la solution pour les Pro

Sur la page Web, Apple souligne la puce M1 comme la principale raison pour laquelle les utilisateurs professionnels devraient choisir un Mac, offrant un aperçu [PDF] qui explique les avantages du processeur maison. L'information n'est pas nouvelle, mais elle offre un tour d'horizon de tous les documents marketing d'Apple autour de la "M One".

Le MacBook Air M1, explique Apple, offre des performances Excel jusqu'à 2 fois plus rapides, une réactivité de l'application Web 50 % plus rapide et une autonomie de batterie 2 fois plus longue lors de la visioconférence sur Zoom.

Comparé au dernier modèle d'ordinateur portable PC le plus vendu acheté par les entreprises dans sa gamme de prix, le MacBook Air avec M1 offre des performances Excel jusqu'à 2 fois plus rapides, une réactivité des applications Web jusqu'à 50 % plus rapide, des performances graphiques du navigateur jusqu'à 2 fois plus rapides et une autonomie de batterie jusqu'à 2 fois plus longue lors de la visioconférence avec Zoom sur une seule charge.

Apple souligne également la longue durée de vie de la batterie du MacBook Air, la sécurité de l'appareil et l'intégration avec iPhone comme raisons pour lesquelles le Mac est supérieur aux PC. Sans oublier des milliers d'applications compatibles.

Les entreprises peuvent configurer des Mac où que ce soit avec un déploiement sans contact, et les Mac sont intuitifs à utiliser et faciles à gérer avec des fonctionnalités telles que "Migration Assistant" afin que les entreprises n'aient pas besoin de compter sur le personnel de support informatique. Apple cite une étude selon laquelle le Mac est moins cher à utiliser sur la durée parce qu'il a besoin de moins d'assistance et de moins de logiciels, ce qui permet aux entreprises d'économiser jusqu'à 843 $ sur une période de trois ans.

Selon Apple, 84 % des "meilleurs innovateurs du monde" comme Salesforce, SAP et Target exécutent des Mac à grande échelle, et les applications professionnelles "fonctionnent magnifiquement" sur le Mac. Le site d'Apple vise à convaincre les entreprises qu'il faut donner aux employés le "pouvoir de travailler comme ils le souhaitent" en utilisant les "outils qu'ils aiment" pour les inspirer à mieux travailler. Évidemment, c'est tout "bénéf" pour la pomme...