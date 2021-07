Elon Musk critique l'App Store et l'utilisation du cobalt dans les batteries

Les critiques envers Apple sont devenus des habitudes, il ne se passe pas une semaine sans qu'un nom plus ou moins connu s'en prenne à la firme de Cupertino. Cette fois, c'est au tour du papa de Tesla et de SpaceX de mettre une nouvelle couche vers la Pomme, taclant notamment l'App Store ainsi que l'utilisation du cobalt dans les batteries.

Car oui, cette nuit avait lieu la publication des résultats pour le deuxième trimestre de 2021 de la société de voitures électriques, et l'homme n'y a pas été de main morte.

Au cours de la conférence téléphonique sur les résultats du second trimestre 2021, Elon Musk a été interrogé sur les projets de Tesla, notamment autour de la possibilité d'ouvrir sa technologie Supercharge à des tiers.

Je pense que nous voulons souligner que notre objectif est de soutenir l'avènement de l'énergie durable. Ce n'est pas de créer un jardin clos et de l'utiliser pour matraquer nos concurrents, ce qui est utilisé par certaines entreprises.

Il a ensuite simulé une toux et marmonné "Apple"... Mais, ce n'est pas tout, il est également revenu sur la chaîne d'approvisionnement de Tesla :

Apple utilise, je pense, presque 100% de cobalt dans ses batteries et ses téléphones portables et ordinateurs portables, mais Tesla n'utilise pas de cobalt dans les packs de phosphate de fer, et presque pas dans les chimies à base de nickel", a déclaré Musk. "Sur une base moyenne pondérée, nous utilisons peut-être 2 % de cobalt, contre 100 % pour Apple, par exemple. Bref, ce n'est pas un facteur déterminant.