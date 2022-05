Elon Musk trouve ridicule la taxe de 30% sur l’App Store

⏰ Il y a 2 heures

Julien Russo

Elon Musk fait partie des personnalités qui ont un avis sur... presque tout ! Le milliardaire peut aussi bien s'exprimer sur le secteur de l'automobile, des réseaux sociaux comme celui de la distribution des applications. Dans un récent tweet, Elon Musk a relancé le débat sur la commission que prélève Apple aux entreprises et développeurs indépendants qui ont une activité sur l'App Store. Comme à son habitude, Musk partage l'avis des PDG de Spotify et Epic Games qui se battent depuis fort longtemps contre les commissions de 30% et 15% sur l'App Store.

Elon Musk réaffirme son soutien aux résistants de la commission d'Apple

Depuis le feu vert du conseil d'administration de Twitter pour le rachat du réseau social, Elon Musk ne cesse de faire parler de lui dans les médias du monde entier. Le milliardaire vient de publier un tweet pour donner son avis sur la commission de 30% que prélève Apple sur les développeurs qui génèrent plus de 1 million de dollars par an sur l'App Store.



Sans surprise, Elon Musk qui est un amoureux de la liberté n'arrive pas à comprendre comment des développeurs peuvent être taxés pour des contenus qu'ils apportent aux clients et qui profite évidemment à Apple au moment de l'achat d'un nouveau produit.

Pour montrer à quel point cette commission est absurde, Elon Musk a comparé la commission de 30% à une taxe pour aller sur internet. Le patron de Tesla sous-entend qu'il serait inimaginable de faire payer des personnes pour qu'ils puissent accéder à internet alors qu'ils paient déjà un abonnement à renouvellement mensuel auprès de leur fournisseur d'accès à internet.



Pour les développeurs, c'est un peu la même chose puisque rappelons que chaque compte de développeur est soumis à un paiement annuel de 99 dollars pour toute adhésion au Apple Developer Program. Un abonnement indispensable pour publier une ou plusieurs applications sur l'App Store !

Le patron d'Epic Games ravi de ce tweet

Tim Sweeney, patron d'Epic Games (l'entreprise qui a créé Fortnite) semble avoir été ravi de ce tweet de soutien de la part d'Elon Musk. Sweeney combat la commission de l'App Store depuis plus d'un an et voir que l'une des personnalités américaines les plus médiatisées participe à la dénonciation de cette commission "abusive", c'est une gigantesque victoire.

Le PDG d'Epic Games a retweeté en moins d'une heure le tweet de Musk !



C'est la seconde fois qu'Elon Musk critique la politique d'Apple à l'égard de la commission qui impacte les revenus de millions de développeurs à travers le monde. En juillet 2021, le PDG de Tesla avait déclaré que la commission de 30% était similaire à une "taxe mondiale de facto sur internet". Apple n'avait pas réagi à propos de cette déclaration qui a été retweeté et liké plusieurs centaines de milliers de fois sur Twitter.