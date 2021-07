Instagram va activer par défaut un compte privé pour les moins de 16 ans

Julien Russo

La communauté Instagram est essentiellement composée d'adolescents, c'est pour cela que le réseau social a décidé de prendre des mesures pour améliorer leurs protections. Dans un communiqué de presse, Instagram a expliqué agir sur plusieurs points à commencer par rendre privé les comptes des utilisateurs de moins de 16 ans, dès leur inscription !

Voici les modifications à retrouver

Elle est loin l'époque où Facebook était une référence auprès des jeunes, aujourd'hui ils préfèrent se rapprocher d'applications comme Snapchat, Instagram ou encore Twitter.

Si les réseaux sociaux sont utilisées par quasiment tous les adolescents (et de plus en plus tôt), un problème de sécurité persiste et de nombreux professionnels du secteur n'hésitent plus à pointer du doigt des mesures de sécurité insuffisantes.

Instagram a décidé de réagir en proposant de nouvelles règles pour ses utilisateurs qui ont moins de 16 ans.



La mesure la plus forte qui a été dévoilée, c'est la mise en place automatique d'un compte privé dès l'inscription à Instagram, quand le système d'inscription détectera qu'il s'agit d'un mineur, cette protection va s'activer instantanément.

Bien sûr, n'importe quel jeune pourra passer manuellement son compte en public dans les réglages, ça sera au choix de chacun !



Un compte privé signifie que l'ensemble des : photos, vidéos, stories, IGTV et Reels et photos/vidéos identifiées ne peuvent apparaître si la personne n'a pas été approuvée à suivre le compte. C'est l'assurance d'une confidentialité optimale.

Les comptes privés permettent aux gens de contrôler qui voit ou répond à leur contenu. Si vous avez un compte privé, les gens doivent vous suivre pour voir vos messages, stories et Reels, à moins que vous ne choisissiez d'autoriser d'autres personnes à partager votre contenu. Les gens ne peuvent pas non plus commenter votre contenu à ces endroits, et ils ne verront pas du tout votre contenu dans des endroits comme Explore ou hashtags.

Pour les utilisateurs mineurs qui ont déjà un compte de créer, une notification va prochainement leur recommander de passer leur compte Instagram en privée, le réseau social devrait mettre en avant plusieurs arguments expliquant pourquoi c'est une bonne idée.

Là aussi, rien ne sera obligé, Instagram préfère laisser le choix aux utilisateurs pour éviter de créer du mécontentement ou même pousser à abandonner l'app pour des concurrents.

Dans les autres mesures prises, Instagram va aussi serrer la visse sur l'univers publicitaire, le réseau social va bloquer les campagnes publicitaires ciblées sur les utilisateurs mineurs. Il sera impossible pour un annonceur de lancer une campagne publicitaire en ajoutant un âge, un sexe ou une localisation, les deux derniers fonctionneront toujours, mais tout sera bloqué si l'âge "moins de 18 ans" est ajouté dans la campagne.

Instagram prêt à perdre de l'argent pour la sécurité de ses utilisateurs mineurs ? On ne s'y attendait pas !

Sans entrer dans les détails, Instagram a aussi mentionné l'arrivée imminente d'une nouvelle technologie capable de détecter le compte secondaire d'une personne bloquée. Aujourd'hui, si vous souhaitez suivre un compte qui vous a bloqué, il suffit de créer un nouveau compte puis de suivre à nouveau la personne en mode incognito, cela sera bientôt plus possible (pour le compte d'une personne de moins de 18 ans).

À voir si Instagram étendra cette technologie d'une manière "générale", cela peut être bien accueilli par la communauté.



Lancement des nouvelles mesures de protection des adolescents dès cette semaine en : France, Australie, Japon Royaume-Uni et aux États-Unis.

À noter que la restriction des publicités ciblées concernera aussi bien Instagram que Facebook Messenger.



