Xiaomi Mi Electric Scooter 3 : la nouvelle trottinette électrique idéale ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

1



Xiaomi a bien compris que les trottinettes électriques sont dans l'ère du temps et que cela peut rapporter beaucoup d'argent. C'est pourquoi la marque accélère la cadence et vient de présenter officiellement la Mi Electric Scooter 3.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 : une puissance conséquente

La ville de Paris veut réglementer à tout prix l'utilisation des trottinettes électriques mais il va falloir faire vite car, pendant ce temps-là, les constructeurs ne chôment pas et continuent de concevoir des engins de plus en plus perfectionnés.



C'est le cas du côté de Xiaomi qui commence à mettre en place une sortie annuelle pour l'un de ses modèles de trottinette électrique. Après la sortie en 2020 de la Mi Electric Scooter 2, c'est au tour du modèle 3 de se lancer en 2021.



Baptisée Xiaomi Mi Electric Scooter 3, cette trottinette électrique possède des caractéristiques assez communes même si, au vu de la puissance, il semblerait qu'elle soit de taille pour affronter les dénivelés sur la route et même les montées les plus ardues.

Les caractéristiques

Un poids de 13 kilos

Une autonomie de 30 kilomètres

Une puissance de 600 W (25 km/h max)

Trois modes de vitesse

Résiste aux côtes inclinées à 16 degrés

Freins à disque à l'arrière

Système eABS

Écran LCD sur le guidon

Modèles en noir ou gris

Après la sortie de plusieurs modèles, Xiaomi n'a plus rien à prouver dans le domaine des trottinettes électriques même s'il faut reconnaître que comme pour les smartphones, on en attend plus du côté de l'autonomie.



La plupart des utilisateurs font moins de 30 kilomètres sur un seul trajet mais étant donné que la vitesse ne peut pas être augmentée (réglementée par la loi) il faut bien se rabattre sur un point à améliorer. Cela pourrait surtout s'avérer pratique pour ne pas avoir à la recharger régulièrement.

Date de sortie et prix

Un prix international de 449 euros même si comme vous le savez, avec les taxes et lois en vigueur, il y a fort à parier pour que le prix soit plus élevé sur notre territoire (France). En ce qui concerne la date de sortie, là encore nous n'avons pas la date précise mais espérons que cela soit avant la fin de l'année.



Source