Bons plans iOS : Doctor Who: Lonely Assassins, Toppl., ONE METEO

Hier à 21:42

Corentin Ruffin

Réagir



Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Doctor Who: Lonely Assassins, Toppl., ONE METEO. L'occasion d'économiser 48.6€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

WorkOther (App, iPhone, v1.1.0, 41 Mo, iOS 12.1, XiaoDong Lin) passe de 1,09 € à gratuit. Avez-vous déjà pris la peine de rechercher des entraînements appropriés sur votre montre? Si oui, pourquoi ne pas en créer vous-même? WorkOther vous aide à le faire, vous pouvez créer des entraînements personnalisés dessus et les utiliser sur Apple Watch, ce qui fait de votre Watch le suivi d'entraînement complet.



Une autre caractéristique à mentionner est l'indication de la fréquence cardiaque de combustion des graisses, elle garantit que l'intensité de votre exercice est suffisante pour brûler les graisses, afin d'améliorer l'efficacité de la perte de poids.



Les + : Des entraînements qui vous ressemblent Télécharger l'app gratuite WorkOther





Jiff (App, iPhone, v1.4, 94 Mo, iOS 10.0, ThirtyFive Inc.) passe de 1,09 € à gratuit. Jiff vous aidera à prendre de meilleures photos. Appuyez simplement pour sélectionner la distance focale minimale et maximale, et faites glisser la molette pour mettre votre sujet au point.



Appuyez sur l'icône du soleil pour activer le contrôle d'exposition intuitif, puis faites-le glisser vers un point de référence pour le définir.



Les + : Six grilles différentes Télécharger l'app gratuite Jiff





Starship Earth (App, iPhone / iPad, v1.1, 135 Mo, iOS 12.0, philippe braekman) passe de 2,29 € à gratuit. Starship Earth met notre système solaire en mouvement. Naviguez et assistez aux mouvements de nos planètes lorsqu'elles traversent la Voie lactée.



L'application vous permet de prendre n'importe quel angle de vue, de vous déplacer avec les planètes, de zoomer jusqu'à votre position sur la Terre pour observer la vitesse et la direction de la rotation de la Terre.



Les + : Visitez l'espace

C'est beau Télécharger l'app gratuite Starship Earth





ONE METEO (App, iPhone / iPad, v1.0.0, 54 Mo, iOS 12.0, Dmitry Alaev) passe de 5,49 € à gratuit. Préparez-vous et planifier intelligemment avec les prévisions mondiales hyper-précises, alertes pluie et la neige, la qualité de l'air, des cartes météo, et la vitesse du vent.



Les prévisions ONE METEO sont uniques dans les données de base utilisées par les industries, de l'aviation aux joueurs sur la demande, qui ne peuvent pas se permettre de faire un mauvais appel en fonction de la météo.



ONE METEO se base sur les données du monde connecté pour être hyper-précis et pertinente.



Les + : Si vous voulez une météo plus poussée

Le widget Télécharger l'app gratuite ONE METEO





Jeux gratuits iOS :

Fill me up (Jeu, Casse-tête / Éducation, iPhone / iPad, v3.3.0, 28 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 2,29 € à gratuit. Un jeu de puzzle pour les amateurs de puzzle. Remplissez la grille avec des pièces de puzzle de forme étrange.



Un concept basique, mais toujours aussi prenant !



Les + : Une centaine de niveaux Télécharger le jeu gratuit Fill me up





Block vs Block (Jeu, Action, iPhone / iPad, v13.03, 20 Mo, iOS 10.0, Waterpower Technology) passe de 3,49 € à gratuit. Un jeu façon Tetris dans lequel vous jouez contre l'ordinateur (ou contre une personne physique sur iPad). Un petit casse-tête sans prétention qui permet de personnaliser quelques aspects du jeu comme les items spéciaux, les types de blocs ou encore les couleurs.



Les + : Ça détend

Un classique Télécharger le jeu gratuit Block vs Block





Toppl. (Jeu, Quiz / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.91, 140 Mo, iOS 9.0, Pascal Monaco) passe de 2,29 € à gratuit. Balayer, basculer, pivoter : Toppl est un jeu de perspective pour les fans de casse-tête ! Le but est de déplacer et faire pivoter les pièces du puzzle pour qu'elles remplissent la forme cible.



À chaque résolution parfaite, vous recevez une étoile qui vous permet de débloquer de nouveaux niveaux. Toppl vous défie dans quatre mondes différents et sur quarante niveaux avec diverses mécaniques de puzzle.



Les + : La bande-sonore

4 mondes différents Télécharger le jeu gratuit Toppl.





Promotions iOS :

This War of Mine (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.6.6, 592 Mo, iOS 8.0, 11 bit studios s.a.) passe de 14,99 € à 2,29 €. Ceux d'entre vous qui jouent sur PC connaissent peut-être déjà ce titre totalement atypique du studio 11 bit studios (Série des Anomaly) qui propose une expérience de survie en temps de guerre d'un genre différent de ce qu'on voit d'habitude. En effet, contrairement à la plupart des jeux qui se déroulent dans un contexte de guerre, dans This War of Mine, le joueur ne contrôle pas un super soldat à la Rambo. Au lieu de cela, il devra aider un groupe de civil à survivre dans une ville assiégée et pleine de dangers mortels.

Du coup, le rythme est plutôt lent et vous devrez réaliser de nombreuses actions pour progresser, tout en faisant attention au temps qui passe mais aussi à vos besoins (manger, dormir, etc).



Bien vu et en plus très intéressant écran en main. On se prend à contempler le jeu qui est franchement sublime. Attention, ce jeu est très prenant et chronophage !



Les + : Superbe ambiance sombre

Des décisions difficiles à prendre à certains moments

Original Télécharger This War of Mine à 2,29 €





Moonlighter (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.7, 559 Mo, iOS 13.0, 11 bit studios s.a.) passe de 12,99 € à 5,49 €.

Moonlighter est un jeu de rôle d'action comportant des éléments de rogue-lite. Découvrez le quotidien de Will, un marchand aventurier qui rêve de devenir un héros.



Ce RPG emmène le joueur dans une aventure fantastique avec des passages vers d’autres dimensions "dans lesquelles les aventuriers téméraires pourraient trouver des richesses incommensurables". Il est beau, profond et passionnant avec son look rétro soigné.

Télécharger Moonlighter à 5,49 €





Beat Cop (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.4, 409 Mo, iOS 8.0, 11 bit studios s.a.) passe de 5,49 € à 1,09 €. New York a tout d’une créature monstrueuse. Explorez ses recoins les plus sombres et découvrez ses secrets en incarnant Jack Kelly, un ancien détective accusé de meurtre. Rabaissé et oublié par vos anciens amis, il vous reste une chance de découvrir la vérité derrière cette affaire épouvantable. La situation n'est pas rose : votre nouveau chef vous méprise, votre femme est un suppôt de Satan assoiffé d'argent et la mafia locale veut votre tête sur un plateau. On pourrait dire que les choses sont compliquées ici, en plein Brooklyn. Ah, et n'oubliez pas de dresser des contraventions. Vous êtes un Beat Cop, après tout.



Les + : Le pixel-art

Une belle durée de vie Télécharger Beat Cop à 1,09 €