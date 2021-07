Ariana Grande en concert exclusif sur Fortnite, découvrez les dates !

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

4



Qui a dit que les développeurs d'Epic Games étaient absents pendant la période estivale ? Malgré des mises à jour moins récurrentes, Epic Games continue à proposer du contenu, mais surtout des événements à gros budget. Après le concert de Marshmello à Pleasant Park et Travis Scott à Sweaty Sands, voici maintenant le concert... d'Ariana Grande !

Fortnite x Ariana Grande

Fortnite est un jeu qui a bousculé le monde du jeu vidéo plus d'une fois, on pense par exemple au mode Battle Royale complètement repensé sur de grandes maps ou encore le cross-play qui a permis de créer le lien entre les joueurs de différentes plateformes.

Ce qu'a aussi révolutionné Epic Games, ce sont les concerts virtuels. Après le succès phénoménal des concerts de Marshmello et Travis Scott qui ont rassemblé plusieurs millions de joueurs sur plusieurs dates, l'éditeur américain a envie de recommencer l'expérience avec une star qui devrait faire chauffer les serveurs de Fortnite : Ariana Grande.

Le fonctionnement est le même que précédemment, l'artiste va pré-enregistrer un live avec plusieurs chansons, puis Epic Games s'occupera d'intégrer la musique dans le jeu. Les développeurs viendront y ajouter une scène et surtout des effets pour immerger pour les joueurs.

D'après le leaker @HYPEX, le concert d'Ariana Grande sera diffusé en plusieurs parties sur Fortnite : les 6, 7 et 8 août à différents horaires pour couvrir tous les fuseaux horaires, une technique déjà exploitée pour l’événement de Travis Scott.



Au-delà de ce grand rendez-vous, la boutique de Fortnite pourrait aussi être bouleversée avec plusieurs accessoires cosmétiques, on imagine que l'artiste a voulu pousser au maximum la collaboration avec Epic Games. On peut donc s'attendre à un skin Ariana Grande comme ça l'a été avec Marshmello et Travis Scott, ainsi qu'une danse et un accessoire inédits.



Pour l'instant, Epic Games ne s'est pas exprimé officiellement sur cet événement exclusif, mais des rumeurs indiquent que les développeurs ont déjà effectué plusieurs tests pour vérifier la stabilité du concert.

Ariana Grande x Fortnite Concert will happen on August 6th, 7th & 8th! — HYPEX (@HYPEX) July 29, 2021

Fortnite est toujours indisponible sur l'iPhone, l'iPad et le Mac. Le conflit entre Apple et Epic Games n'étant pas résolu, l'éditeur de Fortnite est encore bloqué sur les plateformes du géant californien. Cependant, vous pouvez télécharger Fortnite sur PC, Nintendo Switch, Android (via APK), PlayStation 4/5 et Xbox One/Series X.