Apple pense qu'une fuite peut provoquer une frustration pour le client

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

Apple s'agace de plus en plus sur le sujet des leaks et donne l'une des raisons pour laquelle la marque ne rigole pas avec cela. Au-delà du fait que cela casse l'euphorie autour de l'annonce officielle, certains accessoiristes se servent de ces données pour fabriquer leurs propres accessoires qui ne seront finalement pas si bien fait à la fin, ce qui apporte de la frustration pour les clients.



Apple fait le lien entre les leaks et certaines coques mal calibrées

Il y a tout juste deux jours, nous avons évoqué la nouvelle attaque d'Apple envers les leakers qui ne cessent de relayer des informations parfois fausses et parfois vraies en avance. Dans cette affaire précise, c'est un leaker chinois qui est concerné et au vu de la lettre qu'il a reçu et partagé sur ses réseaux, il pourrait avoir de sérieux problèmes.



Par ailleurs, Apple n'a pas l'air de vouloir plaisanter et laisser traîner l'affaire car il aurait un maximum de 14 jours pour dénoncer les personnes qui lui servent de source. Une affaire judiciaire dont on est pressé de voir le dénouement final.

Comme n'importe quelle marque, on se doute bien qu'Apple déteste par-dessus tout que l'un de ses produits soit révélé avant l'annonce officielle. Cela peut casser l'engouement autour du produit en question, surtout quand on sait qu'Apple aime jouer sur le côté présentation spectaculaire pour attirer les clients.

Comme le rapporte Vice, Apple s'est un peu plus exprimé sur le sujet et l'un des points que la marque a mis en avant pour dénoncer ce genre de pratiques, c'est la déception que peut ressentir le client.



Pour faire simple, certains constructeurs de coques pour iPhone se servent des leaks pour fabriquer en très grande quantité la marchandise à l'avance afin d'être prêt dès le départ et prendre de l'avance sur la concurrence.



Le problème c'est que même si le leak en question est vrai, il peut être imprécis sur certaines informations dont les dimensions du produit, ce qui fait que la coque ne correspond pas exactement au produit final.



Mine de rien, c'est effectivement "peut-être" la raison pour laquelle certaines coques que nous achetons ne sont pas calibrées au millimètre près, autour de l'objectif photo par exemple.