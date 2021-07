Behind the Frame : l'expérience relaxante de Akupara arrive fin août

Il y a 5 heures

Alban Martin

Aujourd'hui, Akupara Games et Silver Lining Studio ont annoncé la date de sortie de leur jeu narratif interactif inspiré des animés du Studio Ghibli : Behind the Frame: The Finest Scenery. Pour l'occasion, ils ont ouvert les précommandes sur mobile en plus de publier une démo jouable sur Steam.

Behind the Frame arrive bientôt sur mobiles et PC

Behind the Frame suit une artiste en herbe alors qu'elle vaque à ses occupations quotidiennes et se demande quel est le problème avec son mystérieux voisin artiste et son chaton. En fin de compte, vous allez l'aider à terminer sa peinture de chef-d'œuvre et « alors que sa peinture commence à prendre forme, [vous] découvrirez une histoire émotionnelle de hasard et d'art révélée derrière des moments sans rapport mais familiers. » Découvrez la magnifique bande-annonce qui dévoile la date de sortie de Behind the Frame :

Comme mentionné, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez télécharger une démo gratuite pour PC de Behind the Frame sur Steam. Cependant, pour un jeu si largement centré sur la peinture et le dessin, et avec des énigmes construites autour de vous en train de peindre ou de dessiner, Behind the Frame semble être le type d'expérience qui brillera le plus sur les écrans tactiles des appareils mobiles. Pour ne pas manquer la sortie, vous pouvez pré-commander la version iOS sur l'App Store pour 5,49€, ou vous pouvez vous pré-inscrire pour la version Android sur le Google Play Store si vous êtes un robot vert. Behind the Frame: The Finest Scenery sera lancé sur les trois plateformes le 25 août.

