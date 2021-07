Bons plans iOS : Space Marshals 2, Calcvier, Mystic Pillars

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Space Marshals 2, Calcvier, Mystic Pillars. L'occasion d'économiser 35,1€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

PXL (App, iPhone / iPad, v4.2.0, 25 Mo, iOS 13.1, Norikazu Muramoto) passe de 3,49 € à gratuit. Avec PXL, vos photos renaîtront via l'art merveilleux qu'est celui des mosaïques ! Sélectionnez votre photo, ou prenez en une, et l'application s'occupe du reste !



Les + : Parfait pour faire des cartes d'anniversaire, mariage etc Télécharger l'app gratuite PXL





Calcvier (App, iPhone / iPad, v1.3.4, 5 Mo, iOS 11.0, Sergei Shpygar) passe de 2,29 € à gratuit. Le pavé numérique Calcvier transforme votre clavier en calculatrice ! Ajoutez une calculatrice pour effectuer des calculs rapides n’importe où.



Pas besoin de basculer entre les applications ou d'utiliser un widget... Les + :



Pratique Télécharger l'app gratuite Calcvier





FoodyLife (App, iPhone, v1.0.11, 57 Mo, iOS 10.0, Hau-Ben Shih) passe de 4,49 € à gratuit. Avec FoodyLife, vous pourrez explorer visuellement vos habitudes alimentaires et améliorer vos habitudes alimentaires. Pas de calories et pas de chiffres dans l'application!



Les + : La beauté de l'application Télécharger l'app gratuite FoodyLife





Jeux gratuits iOS :

Cubes (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v3.0, 332 Mo, iOS 9.0, zPower Software FZE) passe de 1,09 € à gratuit. Cubes Brain est un bon petit puzzle amusant où l'idée est de déplacer des cubes autour de l'écran par geste afin de recréer les motifs. Le hic, c'est que tous les cubes se déplacent à l'unisson, donc la seule façon de les réarranger est de les pousser contre les différentes barrières. Le jeu comprend 127 niveaux en tout.



Les + : Accessible à tous

Prenant et intelligent Télécharger le jeu gratuit Cubes





Alice Piégée au Pays des Merveilles (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4, 354 Mo, iOS 8.0, MediaCity Games) passe de 1,09 € à gratuit. Vous voilà dans le rôle de la seule et unique Alice au pays des merveilles. Après avoir quitté les lieux depuis quelques années, vous y revenez à la reception d'une lettre mystérieuse du lapin blanc.



Tout ceci est un prétexte pour une aventure en point & click où il faudra collecter les indices et résoudre les casse-tête pour découvrir les vrais secrets de ce pays romantique.



Le jeu est plutôt accessible avec des puzzles de logique et parfois mathématiques.



Les + : Un conte mythique

Une belle réalisation Télécharger le jeu gratuit Alice Piégée au Pays des Merveilles





Mystic Pillars (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0, 445 Mo, iOS 9.0, Holy Cow Productions India Pri...) passe de 4,49 € à gratuit. Les Piliers Mystiques est un mélange exceptionnel des casse-têtes fascinants et une intrigue absorbante, qui permet au joueur d'avoir une expérience incontournable de jouabilité.



Grâce aux configurations différentes, les casse-têtes deviennent plus intéressants et plus stimulants à déchiffrer à chaque niveau.



Les + : Un jeu dont l'histoire se passe dans l'Inde du sud de l'antiquité

100 casse-têtes simples et logiques

Une histoire intéressante qui se révèle à chaque niveau Télécharger le jeu gratuit Mystic Pillars





Promotions iOS :

The Almost Gone (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.3, 317 Mo, iOS 13.0, Playdigious) passe de 4,49 € à 1,09 €. Découvrez les paysages et les liens complexes de votre existence, ainsi que les répercussions de vos actes, dans ce casse-tête narratif primé, où mort, perte et santé mentale se mêlent et s'entremêlent.



Entre la vie et la mort, isolée et livrée à vous-même, mettez au jour les vérités bouleversantes qui ont décidé de votre destinée.

Passez outre les superbes façades et intérieurs d'un style de vie de banlieue pour découvrir un récit contemporain élaboré par un auteur primé.



Reconstituez cette histoire fascinante en révélant des objets et des souvenirs, et décodez ces indices pour plonger au cœur du récit et de ses secrets.

Télécharger The Almost Gone à 1,09 €





Space Marshals 2 (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.4.4, 662 Mo, iOS 9.0, Pixelbite) passe de 5,49 € à 2,99 €. Space Marshals 2 est compatible à partir d'iOS 8.4, manette MFI et est traduit entièrement en français. Côté jeu en lui-même, on a toujours droit à du dual-stick shooter avec une bonne dose d'infiltration qui est renforcée dans cet opus où les détails fourmillent plus que jamais.



Les graphismes sont également passés à la vitesse supérieure grâce à l'API Metal qui permet d'avoir un visuel digne des consoles de salon. Dans Space Marshals 2, une vingtaine de missions vous attendent avec plus de 70 armes et équipements, le tout en 3D isométrique. Saurez-vous survivre dans ce western futuriste ?



Les + : Une durée de vie énorme

Un jeu à la hauteur de nos attentes ! Pour les non initiés, la fonction la plus importante reste le passage en mode furtif. En tapant n'importe où sur l'écran, le héros s'accroupit et se déplace silencieusement. En tapant à nouveau, il se relève et repasse en mode offensif. La furtivité et la discrétion sont des éléments clés car les ennemis sont tous très dangereux. Foncer dans le tas en espérant tuer les ennemis rapidement en esquivant les tirs sera la plupart du temps un très mauvais choix. Télécharger Space Marshals 2 à 2,99 €





Space Marshals (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.4.2, 405 Mo, iOS 8.0, Pixelbite) passe de 5,49 € à 0,49 €. Space Marshals est une aventure de science-fiction sur fond de western spatial ! Dans ce jeu d'infiltration et de tir tactique à la troisième personne, vous incarnez le spécialiste Burton, chargé de retrouver des dangereux fugitifs après leur funeste évasion de prison.



Un dual-stick shooter comme on en fait plus ou presque avec une qualité de réalisation indéniable.



Les + : C'est beau, jouable et avec une vraie durée de vie Télécharger Space Marshals à 0,49 €