What Remains of Edith Finch : un jeu d'aventure signé Annapurna Interactive

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

On ne présente plus le studio Annapurna Interactive tant ce dernier a pris de la place dans la catégorie jeux de l'App Store. Florence, The Pathless, Gorogoa ou encore Journey pour ne citer qu'eux : de nombreuses créations de qualité qui ont, pour la plupart, remporté des prix de qualité.



Et ça tombe bien, puisque cette nuit, la société a tenu une petite conférence pour annoncer ces prochains titres à venir. Parmi eux, un certain What Remains of Edith Finch a retenu notre attention : il s'agit d'un jeu d'aventure fascinant qui débarquera le 16 août prochain sur iOS.



Voici le trailer :

What Remains of Edith Finch : un nouveau jeu effrayant le 16 août

What Remains of Edith Finch est une collection de contes étranges sur une famille de l’État de Washington.



En incarnant Edith, vous allez explorer l’énorme demeure des Finch, à la recherche d’histoires sur le passé de cette famille et vous devrez découvrir pourquoi elle en est le dernier membre encore vivant. Chacune de ces histoires vous permettra de vivre l’expérience d’un nouveau membre de la famille le jour de sa mort, à des époques allant d’un passé lointain à aujourd’hui.

Il faut dire que pour ce nouveau titre, Annapurna n'est pas à un coup d'essai puisque le jeu est disponible sur Steam et sur le PS Store depuis 2017. Les retours sont très bons, en témoigne la note les 20 000 évaluations extrêmement positives des joueurs !



Le jeu d'aventure se déroule à la première personne, entrelacé de mystères effrayants et de tous les éléments attachants qui entourent une malédiction familiale. On a hâte !