Game Center : les jeux doivent intégrer le nouveau certificat d'authentification

En 2010, nous faisions la connaissance avec le Game Center, un réseau social de jeu multijoueur en ligne permettant d'inviter des amis à jouer, affronter un adversaire, comparer son classement sur un jeu d'arcade, mais également débloquer des succès sur différents jeux. Bien que le succès n'a pas réellement été au rendez-vous, de nombreux développeurs continuent d'opter pour la plateforme.

Et ce sont ces derniers qui sont concernés par notre article du jour, puisque les studios en question vont devoir publier une mise à jour de leurs créations pour prendre en compte le nouveau certificat d'authentification.

Dans un nouveau message publié sur le site Web Apple Developer, Apple a indiqué que le nouveau certificat d'authentification de Game Center était disponible sur le serveur. À partir du 4 août 2021, le nouveau certificat sera obligatoire pour tous les jeux disponibles sur l'App Store qui sont intégrés à Game Center.

À partir du 4 août 2021, un nouveau certificat pour la vérification de Game Center sur le serveur sera disponible via le "publicKeyUrl". Le certificat précédent ne sera plus disponible après cette date. Pour rappel, assurez-vous que votre application récupère et utilise toujours la valeur actuelle de publicKeyUrl afin qu'elle utilise automatiquement le nouveau certificat. Si votre application met en cache le certificat ou code en dur l'URL du certificat, une mise à jour sera nécessaire.