Apple TV : certains contenus victimes d'un bug au niveau du son ?

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Alexandre Godard

2



Si vous avez acheté/loué un(e) film/série sur l'application Apple TV et qu'en voulant lancer le contenu vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas de son, sachez que ce n'est pas parce que vous avez appuyé sur le bouton mute de la télécommande. Plusieurs clients ont relayé l'information via Twitter autour de ce problème. Explications.

Un problème de son du côté d'Apple TV ?

Il arrive parfois qu'un service rencontre un bug qui ne touche pas tout le monde mais qui concerne une assez bonne partie des utilisateurs pour qu'il soit signalé comme important. C'est justement ce qui se passe dans ce cas précis du côté d'Apple TV.



Pas mal de clients ayant acheté ou loué, un film ou une série, sur la plateforme d'Apple se retrouvent avec un contenu inaudible lors de la lecture de celui-ci. Concrètement, l'image se lance mais il n'y a pas de son.

Comme dit plus haut, c'est un problème qui touche du monde mais qui en plus est présent sur n'importe quelle plateforme selon les retours internet. Que ce soit sur l'application dans votre TV, sur tvOS, sur iPhone/iPad, sur l'application console... il n'y a rien à faire.



Mais ce n'est pas fini. Certains clients indiquent qu'après avoir découvert le bug, ils ont décidé de contacter le service client de la Pomme. Là encore, personne ne semble comprendre le pourquoi du comment et la seule solution proposée serait un remboursement pour les plus chanceux.



Un problème qu'Apple doit résoudre au plus vite sous peine de voir la frustration de nombreux utilisateurs partir en hausse.



Voici le genre de tweets que l'on peut retrouver de nombreuses fois :



Rented a movie from @AppleTV and per the stat quo: no sound 😒. And they wonder why we bootleg shit 😂 — Dolla DP (@Dolla_DP) July 22, 2021