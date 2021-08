Apple Watch Series 7 : la montre apparait dans les documents réglementaires

Ce n'est pas une surprise, Apple va présenter cet automne la nouvelle version de sa montre connecté, la Apple Watch Series 7. Si on ne sait rien officiellement de cette mouture, il se murmure que la montre pourrait être présentée en septembre prochain, avec un nouveau design.



Et comme on pouvait le prévoir, Apple vient d'enregistrer de nouveaux modèles d'Apple Watch auprès de la Commission économique eurasienne.

L'Apple Watch Series 7 pointe le bout de son nez dans des documents

Comme repéré par nos confrères de Consomac, les nouveaux modèles d'Apple Watch référencés dans les derniers dépôts de la Commission économique eurasienne sont : A2473, A2474, A2475, A2476, A2477, et A2478.



Sachant que les modèles d'iPhone 13 sont apparus dans la base de données réglementaire eurasienne en juin, on imagine facilement de nouveaux Macs à venir, ainsi que la version 7 de l'Apple Watch. Ming-Chi Kuo et Jon Prosser se sont accordés pour dire que la montre connectée devrait avoir le droit à un changement de design avec un design à bords plats similaire à celui de l'iPhone 12 et une couleur verte.



Apple aurait pour objectif d'inclure également un capteur de température corporelle, mais cette fonctionnalité pourrait avoir été reportée à la montre de 2022.



