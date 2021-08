Une baisse de prix pour les applications sur l'App Store

Corentin Ruffin

Petite surprise ce soir dans l'univers de l'App Store, des applications et des jeux, avec la parution d'un nouveau billet de blog d'Apple. Dans ce dernier, on apprend notamment qu'une baisse de prix est appliquée dans tous les pays utilisant l'Euro, ainsi que le Royaume-Uni et l’Afrique du Sud.

En effet, dans les prochains jours, les prix des applications et des achats in-app sur l'App Store seront réduits.

Apple annonce une diminution des prix sur l'App Store

Dans un nouveau billet publié sur son blog, Apple annonce donc une diminution des prix sur l'App Store dans certains territoires :

Lorsque les taxes ou les taux de change changent, nous devons parfois mettre à jour les prix sur l'App Store dans certaines régions et/ou ajuster vos produits.

Dans les prochains jours, les prix des applications et des achats in-app (à l'exception des abonnements auto-renouvelables) sur l'App Store diminueront en : Afrique du Sud

Royaume-Uni

Tous les territoires qui utilisent la devise Euro

En revanche, les prix augmenteront en Géorgie et au Tadjikistan suite à des changements fiscaux, avec une nouvelle taxe sur la valeur ajoutée de 18 % dans les deux pays. Retrouvez l'article complet et les nouveaux prix à cette adresse.