Facebook veut se servir de vos messages sur WhatsApp pour des publicités ciblées

Il y a 5 heures

Julien Russo

Pour Mark Zuckerberg et son équipe, Instagram et WhatsApp ont toujours représenté une opportunité d'augmenter le chiffre d'affaires du groupe. S'il y a eu toujours la volonté de récupérer des données pour de la publicité ciblée, il y a aussi la préoccupation du respect de la vie privée avec les messages cryptés.

La nouvelle stratégie de Facebook

Pour beaucoup de personnes, la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp qui a surgi en début d'année est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, à cause de ce changement, de nombreux fidèles ont désinstallé l'application de leur smartphone. Cependant, le groupe Facebook souhaite aller encore plus loin en regardant ce que vous envoyez à vos contacts, le but étant de savoir de quoi vous parlez pour vous afficher après des publicités ciblées.

Quand vous discutez avec un proche, vous pouvez mentionner votre intention d'acheter un nouveau vélo, de quitter l'univers Android pour acheter l'iPhone 12... Les données sont extrêmement précieuses et peuvent permettre de vous mettre en avant les publicités qui seraient les plus appropriées pour vous inciter à cliquer.



Un rapport de The Information explique que Facebook est en train de construire une équipe de chercheurs en intelligence artificielle pour analyser les données cryptées (vos messages) sans les déchiffrer.

Pour faire simple, le réseau social souhaite extraire les informations qui peuvent être intéressantes pour de la publicité ciblée, mais sans compromettre la sécurité et la confidentialité de vos conversations.

Ce domaine de recherche a un nom, il s'appelle le "cryptage homomorphe", pour l'instant les recherches sont peu abouties, mais dans un avenir proche on pourrait être capable de récupérer des informations issues de vos messages sans vraiment les lire. Facebook est conscient que déchiffrer les conversations de ses utilisateurs pour son propre intérêt financier serait très mal vu de la communauté et déclencherait une nouvelle vague de départ vers des applications alternatives de messageries instantanées.



Selon le rapport, Facebook semble avoir compris que les milliards de messages qui transitent quotidiennement via les serveurs de WhatsApp sont une mine d'or pour les résultats trimestriels du groupe. Zuckerberg serait déterminé à s'entourer des meilleurs chercheurs en IA pour ce nouveau projet qui risque de déplaire à énormément d'utilisateurs qui y verront probablement une nouvelle atteinte à leur vie privée.

L'entreprise continue de recruter des chercheurs ayant une formation dans les technologies liées à la protection de la vie privée, y compris le chiffrement homomorphe, le calcul sécurisé et l'anonymisation des données, selon les offres d'emploi sur son site Web. Les technologies visent à préserver la vie privée tout en "étendant simultanément l'efficacité des systèmes publicitaires de pointe de Facebook".

Pour Facebook le cryptage homomorphe pourrait répondre à l’inquiétude des législateurs en ce qui concerne le respect de la vie privée de millions de personnes à travers le monde. Cette future nouveauté est vue comme la meilleure solution pour équilibrer confidentialité et business.

