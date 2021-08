Apple Cash est compatible avec les cartes Mastercard

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Medhi Naitmazi

2



Apple a annoncé une mise à jour mineure d'Apple Cash, le portefeuille numérique sorti en 2017 et qui fonctionne avec Apple Pay et iMessage. À partir d'aujourd'hui, le transfert instantané sur Apple Cash est compatible avec les cartes de débit Mastercard, mais ce n’est pas tout. Attention, le service reste restreint aux US pour le moment.

Mastercard rejoint Visa sur Apple Cash

Dans un e-mail envoyé aux clients ayant une Apple Card, la firme de Cupertino indique qu’il est désormais possible de transférer de l'argent de leur solde Apple Cash vers un compte bancaire à l'aide d'une carte de débit Mastercard et d'un virement instantané. Jusqu’à présent, cela n'était possible qu'avec une carte de débit Visa. Avec le transfert instantané, l'argent est envoyé immédiatement à votre banque, et apparaîtra dans l’heure.

La société modifie également certaines conditions générales d'Apple Cash. Plus particulièrement, l'entreprise facturera désormais 1,5 % (auparavant 1 %) pour les transferts effectués en instantané avec des frais minimums de 0,25 $ et des frais maximums de 15 $ par transaction. Ces changements entreront en vigueur le 26 août 2021.

Si vous voulez éviter les frais, vous pourrez conserver les virements traditionnels qui mettent 1 à 3 jours pour ajouter l'argent à votre compte.

Avec Apple Cash, les utilisateurs peuvent facilement envoyer et recevoir de l'argent à leurs amis via iMessage. Tout l'argent d'un compte Apple Cash peut être utilisé en magasin via Apple Pay.

Rappelons qu'Apple Cash est toujours exclusif aux États-Unis, mais que nous venons de le voir apparaître en français sur iOS 15.