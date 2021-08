Coinbase permet d'acheter de la crypto avec Apple Pay

Il y a 3 heures

Alban Martin

La plateforme populaire de crypto-monnaie, Coinbase, a annoncé qu'elle permet désormais aux traders d'utiliser Apple Pay pour acheter des actifs cryptographiques sur la plate-forme. Une bonne nouvelle après autorisé de payer en bitcoins via Apple Pay.



Coinbase améliore le support d'Apple Pay

La société a déclaré un billet de blog :

Aujourd'hui, nous introduisons de nouveaux moyens transparents pour permettre les achats de crypto avec des cartes de débit liées à Apple Pay et Google Pay, et des retraits instantanés jusqu'à 100 000 $ par transaction disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous avez déjà une carte de débit Visa ou Mastercard liée à votre portefeuille Apple, Apple Pay apparaîtra automatiquement comme mode de paiement lorsque vous achetez du crypto avec Coinbase sur un appareil iOS pris en charge par Apple Pay ou un navigateur Web Safari.

En outre, Coinbase a déclaré qu'il rend également plus facile et plus rapide pour les utilisateurs d'accéder à leur argent en offrant des washouts instantanés via des paiements en temps réel (RTP), permettant aux clients aux États-Unis ayant des comptes bancaires liés d'encaisser instantanément et en toute sécurité jusqu'à 100 000 $ par transaction.

En juin, les cartes Coinbase ont obtenu le support d'Apple Pay, ce qui lui a permis d'être ajoutée à l'application Wallet sur iPhone. La carte Coinbase convertit automatiquement la crypto-monnaie qu'un utilisateur souhaite dépenser en dollars américains et transfère les fonds sur sa carte Coinbase pour les achats Apple Pay et les retraits aux guichets automatiques.

