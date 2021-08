Super Stickman Golf 3+ tape la balle sur Apple Arcade

Alban Martin

Après Monster Hunter Stories+, voilà une autre sortie Apple Arcade avec Super Stickman Golf 3+ qui permet de jouer sans restriction à l'un des jeux les plus funs de sa catégorie. C'est simple, il fait partie des meilleurs depuis des années.





Super Stickman Golf 3+ foule à nouveau le green

Super Stickman Golf 3 est de retour et meilleur que jamais pour les abonnés d'Apple Arcade. Les joueurs ont ainsi automatiquement accès à toutes les fonctionnalités premium et au contenu habituellement payant. Le tout, sans publicités ni achats intégrés, comme à chaque fois avec l'accord conclu par la firme de Cupertino.



Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Super Stickman Golf 3 est un jeu de golf en 2D rempli de parcours tous plus fous les uns que les autres grâce notamment à des mécaniques farfelues (merci aux personnages et à leur chapeau) et des modes de jeu exotiques. Sans oublier un mode mulitjoueur qui permet de se défier jusqu'à 8 joueurs.



Super Stickman Golf 3+ sur Apple Arcade comprend :

Amélioration premium déverrouillée

Doubleur d'XP et Indicateur de dernier coup

Pas de publicités ou d'achats intégrés

Système de bux réajusté

Matchs illimités au coup par coup

Courses et récompenses quotidiennes

Modes multijoueur en temps réel et au coup par coup

35 personnages uniques

Plus de 65 chapeaux qui changent la façon de jouer

40 trainées de balles stylisées pour un look irréprochable

Des tonnes de succès à déverrouiller pour obtenir des bux

Si vous avez un abonnement Apple Arcade à 4,99€, ou le pack Apple One, foncez dessus, seul ou à plusieurs c'est un régal.

