Apple Arcade atteint la barre des 200 jeux

Il y a 9 heures

Medhi Naitmazi

Avec le lancement de trois nouveaux jeux hier, le service Apple Arcade offre maintenant plus de 200 jeux pour les utilisateurs d'iPhone, d'iPad, d’Apple TV et de Mac. Le service de jeux en illimité avait été lancé fin 2019 avec un peu moins de 100 titres.

Combien de jeux sont disponibles dans Apple Arcade ?

Le jalon a été remarqué par plusieurs joueurs à l’issue de la sortie de Super Leap Day, Super Stickman Golf 3+ et Monster Hunter Stories+, qui peuvent tous être téléchargés et joués depuis hier sur tous vos appareils Apple.

Apple Arcade a été lancé pour la première fois en septembre 2019, il a donc fallu un peu moins de deux ans à Apple pour fournir aux clients 200 titres parmi lesquels choisir, avec simplement une période de deux mois cette année où la firme n’a rien sorti (avril et mai), sans explications.

Apple travaille avec des développeurs indépendants et de grandes entreprises de jeux sur des titres exclusifs à Apple Arcade depuis son lancement - en tout cas qui ne sortent pas sur Android, et en avril de cette année, Apple a commencé à proposer également des titres classiques comme Fruit Ninja, Monument Valley, Mini Metro, Threes, et plus encore.

Les jeux Apple Arcade peuvent être joués sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV avec une synchronisation des sauvegardes sur iCloud et de nombreux jeux sont conçus pour prendre en charge les manettes, avec un support des accessoires de PlayStation et Xbox. Le service est disponible dans plus de 150 pays.

Avec Apple Arcade, tous les jeux sont gratuits et il n'y a pas d'options d'achat ou de publicités. Le prix du service est de 4,99 € par mois ou de 49,99 € par an, et tous les membres de la famille peuvent accéder aux jeux. Apple offre également un essai gratuit d'un mois pour tout le monde, un essai gratuit de trois mois pour ceux qui achètent un appareil Apple, et il y a aussi souvent des promotions avec des périodes d'essai plus longues.

De nouveaux titres sont ajoutés régulièrement à Apple Arcade, et prochainement, le service accueillera par exemple "MasterChef: Let's Cook", "Layton's Mystery Journey+", "Asphalt Airborne 8+", "Baldo The Guardian Owls", "Tetris Beat" et "Wurdweb".



