Washington offre des AirPods aux jeunes qui se font vacciner

Tout est bon pour inciter à la vaccination aux quatre coins de la planète. Alors que certains offrent des tours de manège ou des primes de 200€ en France, aux États-Unis, la mairesse de Washington DC, Muriel Bowser, a annoncé que la ville distribuerait des AirPods, des cartes-cadeaux ou une bourse de 25 000 $ à ceux qui reçoivent leur premier vaccin.

Dans un message sur Twitter, Browser explique qu'il faut recevoir sa première injection dans l'un des trois centres de vaccination pour les jeunes. Les personnes de plus de 12 à 17 ans qui se font vacciner à Brookland MS, Sousa MS ou Johnson MS recevront un AirPods avec leur première dose et une chance de gagner une bourse d'études de 25 000 $, un iPad et un casque d'écoute. Cela commence à faire cher la piqûre...

Voici les conditions requises par la mairesse de la ville :

Pour les parents :

Starting today at 10 am, DC youth (12-17) who get vaccinated at:



📍Brookland MS

📍Sousa MS

📍Johnson MS



Will receive AirPods with their first shot and a chance to win a:



💸$25,000 scholarship

📱iPad and headphones#TakeTheShotDC pic.twitter.com/BIAH7Hgs7m