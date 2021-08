GTA V sur les consoles next-gen aura le droit à la 4K et 60FPS

Si la plupart des joueurs attendent avec grande impatience l'annonce d'un nouveau Grand Theft Auto, il semblerait que la patience soit encore de rigueur. Malgré tout, en attendant, Rockstar Games va puiser sur la popularité de son cinquième opus en le rendant compatible dès le mois de novembre avec les consoles de nouvelle génération.

Il faut dire que plus de 7 ans après sa sortie initiale, le jeu est une véritable poule aux oeufs d'or pour le studio, et les développeurs l'ont bien compris.



Ainsi, le planning a été récemment publié autour du jeu, avec des mises à jour qui contiendront du nouveau contenu, notamment en ligne. La belle nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous avons eu des nouvelles sur le titre : celui-ci proposera la 4K et 60FPS.

Grand Theft Auto V : de la 4K et 60 FPS pour le 11 novembre

On attend encore de nouvelles informations provenant de Rockstar Games pour l'arrivée de la mise à jour autour de Grand Theft Auto V, qui permettra aux possesseurs d'une PlayStation 5 ou de la Xbox Series X/S de profiter de l'opus dans une version remasterisée.



Malgré l'attente, il semblerait que la version allemande du site web PlayStation ait dévoilé des informations contre son gré : on aura le droit à la 4K et à 60FPS.

Avez-vous déjà joué à l’ultime épopée des gangsters sur PS3 ? Et encore sur PS4 ? Et vous en avez vraiment assez de Los Santos ? Bien sûr que non, et c’est exactement la raison pour laquelle Grand Thef Auto V dans sa version étendue et améliorée pour PS5 devrait figurer en tête de votre liste de souhaits. Vous n’avez jamais vu la métropole criminelle de Los Santos aussi belle, lorsque la ligne d’horizon brille en résolution 4K grâce à une mise à jour graphique audacieuse et que vous pouvez vous frayer un chemin dans la ville de manière extrêmement fluide grâce à un taux de 60 FPS.

