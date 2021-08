Shining Force: Heroes of Light and Darkness : un nouveau jeu mobile à venir sur iOS

En 2018, SEGA nous faisait la bonne surprise de proposer ces plus grands classiques au format jeux mobiles, avec des fonctionnalités permettant de profiter de ces perles sur nos smartphones. Parmi eux, on retrouvait les trois opus de Shining Force, un tactical RPG dans lequel le joueur dirige une équipe de combattants ou magiciens.



La belle nouvelle, c'est que SEGA vient d'annoncer l'arrivée prochaine d'un nouveau jeu mobile qui reviendra dans cet univers. Shining Force: Heroes of Light and Darkness, c'est son nom, débarquera sur iOS et Android dès l'année prochaine.

Shining Force: Heroes of Light and Darkness prépare son arrivée

La série Shining Force fait partie de la grande famille Shining qui comprend des jeux comme Shining Resonance et même Blade Arcus de Shining. La plupart des jeux ayant vu le jour autour de cette série n'ont malheureusement pas dépassé les frontières du Japon.



Mais, grâce à l'annoncé récente de SEGA, c'est bientôt du passé puisque Shining Force: Heroes of Light and Darkness sortira l'année prochaine en Amérique du Nord, au Japon, en Corée du Sud, en Europe et d'autres pays asiatiques.



On ne sait pas encore quelle forme prendra le jeu, même si on imagine qu'il reprendra le type RPG. Cependant, une bêta verra le jour et des achats intégrés seront bel et bien disponibles, ce qui peut laisser imagine une free-to-play.