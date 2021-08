Apple Watch Series 7 : voici tout ce que nous savons grâce aux rumeurs

Il y a 5 heures

Julien Russo

1



Apple devrait bientôt annoncer la succession de l'Apple Watch Series 6, la prochaine génération de la montre connectée la plus populaire dans le monde pourrait être dévoilée à la rentrée. Grâce aux nombreuses indiscrétions qui ont circulé sur les réseaux sociaux, nous avons déjà plusieurs informations très précieuses.

À quoi s'attendre avec l'Apple Watch Series 7 ?

Comme l'iPhone, l'Apple Watch domine le marché des wearables, la montre d'Apple a rapidement su atteindre la première place grâce à watchOS et les différentes fonctionnalités Santé qui ont permis à Apple d'attirer l'attention d'un grand nombre de clients.

Comme pour les autres produits, l'Apple Watch suit le rythme d'un renouvellement tous les ans, alors que nous approchons de l'année d'existence de la Series 6, l'apparition du prochain modèle devrait être imminente.



Apple se doit de trouver les meilleurs arguments pour vous convaincre d'investir dans l'Apple Watch Series 7, le marché est devenu de plus en plus compétitif et la concurrence est toujours plus agressive.

De plus, Apple a conscience qu'une vente d'Apple Watch signifie le plus souvent une vente d'iPhone puisque l'un ne marche pas sans l'autre, la magie de l'écosystème fermé !

Un processeur plus rapide

Selon le célèbre journaliste Mark Gurman de Bloomberg, Apple va inclure un processeur ultra rapide dans l'Apple Watch Series 7, on parle bien de la puce S7. Ce changement va essentiellement intéresser les applications de suivi de performances sportives qui vont pouvoir exploiter les capacités de cette nouvelle puce.



Soyons francs sur le fait que plus de performances sur une Apple Watch n'est pas forcément utile, car on ne joue pas avec une montre connectée et on n'utilise pas non plus des applications gourmandes comme iMovie ou GarageBand.

L'arrivée de la puce Ultra Wideband

Savez-vous pourquoi il est possible de détecter un AirTag au centimètre près ? C'est grâce à la puce Ultra Wideband, il s'agit d'un composant capable de mesurer la distance précise avec une autre puce Ultra Wideband. Quand les 2 se trouvent, elles calculent chacune leur distance en temps réel et communiquent l'information sur l'iPhone de l'utilisateur.

La bonne nouvelle, c'est que l'Apple Watch Series 7 devrait être équipé de cette puce nouvelle génération, il deviendra possible de retrouver sa montre connectée directement depuis l'application Localiser, comme un AirTag !

Une épaisseur plus importante

L'une des indiscrétions de Mark Gurman, c'est l'augmentation de l'épaisseur. Si Apple se bat quotidiennement pour vous apporter des produits avec une épaisseur toujours moins importante, la firme de Cupertino aurait rencontré un échec avec l'Apple Watch Series 7.

Cependant, pas d'inquiétude, on ne parle ici que de quelques millimètres supplémentaires, pas de quoi faire un scandale.

Il devrait même être difficile de faire la différence entre l'épaisseur d'une Series 6 et Series 7.

Un nouveau design... et un nouvel écran !

Avec l'Apple Watch Series 7, un nouveau design devrait débarquer, de précédents rapports ont mentionné des réajustements comme des bordures plus minces ou encore une nouvelle technique de laminage.

Grâce au travail de ses ingénieurs, Apple aurait réussi à rapprocher l'écran du couvercle avant, ce qui apporterait apparemment un design plus moderne.

La Series 7 devrait avoir un nouvel écran. Pour l'instant, les rumeurs sont assez vagues à ce sujet. Est-ce qu'on parle d'un écran plus grand ? D'un ajout de pixels ? D'une luminance supérieure à la génération actuelle ?

Beaucoup de questions sans réponses !



À noter qu'actuellement, l'Apple Watch Series 6 possède un écran de 324 x 394 pixels minimum avec une luminance de 1000 nits.

Un capteur de température corporelle

L'investissement dans la recherche et le développement chez Apple, ça concerne l'iPhone et les autres produits, mais surtout les fonctionnalités santé de l'Apple Watch.

La firme de Cupertino apprécie énormément la publicité gratuite de ses utilisateurs dont l'Apple Watch a sauvé la vie (détection de problème cardiaque, chute...).

C'est pour cette raison qu'Apple veut aller toujours plus loin, ces remontées positives sont en quelque sorte une motivation pour les ingénieurs et développeurs de l'Apple Park.



Une rumeur a parlé il y a quelques mois de l'arrivée d'un capteur de température corporelle, une information qui a été écartée par le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman.

Cependant, si on réfléchit bien, ce serait une suite logique pour les fonctionnalités Santé de l'Apple Watch, le capteur de température corporelle pourrait venir s'ajouter au diagnostic d'une suspicion d'un problème de santé chez l'utilisateur.

Cette rumeur est à prendre avec d'énormes pincettes, mais si elle se confirme lors de l'annonce de l'Apple Watch Series 7, ça pourrait être un sacré argument marketing !

Une couleur verte dans les finitions de l'Apple Watch Series 7

Propulsée par Jon Prosser, cette rumeur d'une nouvelle couleur proposée par Apple a fait le buzz pendant plusieurs jours. Selon la déclaration du célèbre leaker dans l'un de ses podcasts sur YouTube, Apple pourrait proposer une couleur verte pour l'Apple Watch Series 7.

Pour apporter une petite visibilité, Jon Prosser a expliqué que ça serait exactement le même vert que celui qu'on retrouve sur l'AirPods Max.

Un capteur de glycémie et d'alcoolémie ?

C'est probablement la rumeur qui a fait le plus parler d'elle, plusieurs rapports ont affirmé que l'Apple Watch Series 7 pourrait embarquer un capteur de glycémie et d'alcoolémie.

Le premier pourrait être révolutionnaire puisqu'il pourrait permettre à n'importe quel utilisateur dans le monde de mieux contrôler sa consommation de sucre. Aujourd'hui, le sucre est partout, dans la brioche au petit déjeuner, dans les boissons ou encore dans les céréales.

Les industriels savent que dès notre plus jeune âge on habitue notre cerveau à la consommation d'aliment sucrée, inconsciemment en grandissant on continue à vouloir retrouver les mêmes saveurs que pendant notre enfance.



Avec l'Apple Watch Series 7, la firme de Cupertino pourrait vous offrir la visibilité sur votre taux de glycémie et vous donner des objectifs comme celui de ne pas dépasser la limite conseillée (celle-ci est fixée à 1,26 g/l).



En ce qui concerne le taux d'alcoolémie, cette rumeur parait pour l'instant peu probable, mais elle a été évoquée à plusieurs reprises dans certains rapports très sérieux. L'Apple Watch Series 7 pourrait vous faire un rapide diagnostic de votre taux d'alcoolémie, s'il ne s'agira pas d'une donnée aussi précise qu'avec un éthylotest, cela pourrait tout de même vous apporter une réponse à la question "est-ce raisonnable que je prenne le volant ?". Par contre, ne vous attendez pas à passer pour quelqu'un de crédible si vous vous faites arrêter par la police et que vous mettez en avant les résultats de l'Apple Watch. Si la firme de Cupertino propose une telle fonctionnalité, elle précisera certainement que les données communiquées ne peuvent pas assurer un taux d'alcoolémie exact. Histoire d'esquiver les poursuites judiciaires...

Un prix similaire ?

Plus de technologies pour le même prix ?

C'est l'un des objectifs d'Apple, mais il n'est pas toujours facile de le tenir, surtout quand le coût de production devient trop important. Aucune rumeur n'a mentionné le prix des Apple Watch Series 7, il faudra probablement attendre l'annonce officielle pour en savoir plus.