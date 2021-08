Foxconn lance la construction d'une usine de véhicules électriques (Apple Car à venir ?)

William Teixeira

Apple collabore avec Foxconn depuis de nombreuses années pour l'assemblage des iPhone, iPad, Mac... Si cela dure depuis aussi longtemps, c'est parce que Foxconn répond à toutes les exigences d'Apple en termes de qualité et de productivité. La suite logique serait donc qu'Apple réitère sa confiance envers Foxconn pour la production de son Apple Car ! Justement, une récente information met la puce à l'oreille.

Le mystérieux projet de Foxconn

Depuis quelques années toutes les rumeurs affirment que les ingénieurs et développeurs de l'Apple Park travaillent sur le projet Apple Car, il s'agit d'une voiture électrique et connectée qui serait équipée d'un logiciel de conduite autonome.

Une multitude d'indications ont jusqu'ici prouvé qu'un projet est bien en cours et pourrait voir le jour dans un avenir proche, une nouvelle preuve vient de s'ajouter aujourd'hui à la longue liste !



Foxconn, le partenaire historique d'Apple vient de prendre la décision de construire une usine de véhicules électriques aux États-Unis et en Thaïlande, dès l'année prochaine. Les travaux devraient durer 1 an et les chaînes de productions seraient prêtes pour une mise en service dès 2023.



Alors bien sûr, il ne faut pas s'enflammer en se disant que c'est pour l'Apple Car, Foxconn ne travaille pas qu'avec Apple. Selon les premières révélations, Foxconn construirait son usine aux États-Unis pour répondre aux commandes de son partenaire Fisker, mais bien sûr, cette usine pourrait aussi servir pour d'autres clients.

Malgré tout, on ne peut pas s'empêcher de remarquer la synchronisation surprenante entre l'avancée du projet Apple Car et l'initiative de mettre à disposition des infrastructures pour la production de véhicules électriques chez le partenaire numéro 1 d'Apple.

Une coïncidence un peu trop flagrante pour être ignorée.

Le rapport de Nikkei Asia qui révèle le plan de Foxconn explique :

Foxconn, le plus grand producteur mondial d'électronique contractuelle, a déclaré jeudi qu'il construirait des installations de fabrication de véhicules électriques aux États-Unis et en Thaïlande l'année prochaine, alors que l'assembleur clé d'iPhone accélère ses efforts pour attraper la vague croissante des véhicules électriques pour compenser le ralentissement de l'industrie des smartphones. Foxconn a déjà exclu le Mexique comme emplacement, mais est en négociation avec trois États des États américains pour construire sa première usine de fabrication de véhicules électriques en Amérique du Nord, a appris Nikkei Asia. Il s'agit notamment du Wisconsin, qui vient d'accepter avec Foxconn de modifier son ancien plan d'investissement de 10 milliards de dollars dans l'État - une promesse faite par Foxconn en 2017.

Pour l'instant, aucune rumeur confirme à 100% qu'Apple va choisir Foxconn pour la fabrication de sa voiture électrique, la firme de Cupertino pourrait être tentée par d'autres acteurs qui ont une expérience plus poussée dans l'industrie de l'automobile.