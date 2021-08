La surveillance de la fréquence respiratoire est possible avec des AirPods/Apple Watch

Les AirPods comme l'Apple Watch sont remplis de technologies qui permettent de réaliser des prouesses toujours insoupçonnées aujourd'hui. Selon une récente étude menée par Apple et arxiv.org de l'Université Cornell, les écouteurs sans fil et la montre connectée pourraient aider à connaître votre fréquence respiratoire !

Une nouveauté à venir ?

Et si dans un futur proche les AirPods et votre Apple Watch étaient capables de surveiller votre fréquence respiratoire en supplément de la fréquence cardiaque ?

C'est l'incroyable découverte qu'a réalisée Apple et arxiv.org dans une étude commune qui a duré plusieurs années !

Grâce aux micros qui sont présents sur les 2 produits Apple cités ci-dessus, il deviendrait possible de détecter une fréquence respiratoire anormale chez n'importe quel utilisateur, les données pourraient être croisées avec la surveillance de la fréquence cardiaque.

Le rapport de MyHeathyApple explique :

Les données ont été recueillies auprès de 21 personnes à l'aide d'écouteurs en champ proche compatibles avec microphone avant, pendant et après un exercice intense. Le RR a été annoté manuellement en comptant les inhalations et les expirations perçues de manière audible. Un réseau neuronal convolutionnel à plusieurs niveaux a été utilisé pour atteindre la clarté du signal, entre autres choses, et les résultats observés montrent que le RR peut être estimée avec un coefficient de corrélation de concordance (CCC) de 0,76 et une erreur carrée moyenne (MSE) de 0,2, démontrant que l'audio peut être un signal viable pour estimer passivement RR. Le travail est unique à trois égards principaux, en ce sens qu'il estime la fréquence respiratoire à partir d'un microphone portable dans des conditions ambiantes naturelles à l'intérieur et à l'extérieur, utilise une approche axée sur un modèle pour estimer la fréquence respiratoire directement à partir des énergies de la banque de filtres et introduit une conscience de la situation grâce à un apprentissage multitâche afin que le modèle puisse discerner des conditions SNR élevées des conditions faibles.

Le suivi de la fréquence respiratoire existe déjà sur watchOS 8 qui sera disponible à la rentrée, cependant celui-ci n'est pas poussé jusqu'au maximum de sa capacité.

En effet, elle ne servira que pendant que vous dormez, l'étude mentionne une prise en charge du suivi de la fréquence respiratoire dans la journée dans des endroits qui ne sont pas toujours calmes !



Le suivi pourrait être encore plus précis grâce à la combinaison des données entre l'Apple Watch et les AirPods qui sont plus proches de votre visage. On ne sait pas quels seraient les AirPods concernés par cette nouveauté, mais tous peuvent l'être puisqu'ils possèdent tous des micros. Avec un AirPods Max, le suivi de la fréquence respiratoire pourrait être ultra précis grâce aux 6 micros orientés vers l'extérieur.