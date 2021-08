Bons plans iOS : The House of Da Vinci 2, RAVON, WordPack

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment The House of Da Vinci 2, RAVON, WordPack. L'occasion d'économiser 34€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée.

Applications gratuites iOS :

Widget Quotes (App, iPhone / iPad, v1.2, 31 Mo, iOS 14.0, TAPUNIVERSE LLC) passe de 1,09 € à gratuit. Widget Quotes égayera votre journée. Il vous permet de placer des citations de personnages célèbres directement sur votre écran d'accueil. Choisissez simplement les sujets qui vous intéressent le plus et personnalisez le widget avec différents arrière-plans, couleurs et polices.



Vous pouvez également ajuster la fréquence à laquelle le widget est modifi : de toutes les 30 minutes à tous les jours. Pour ajouter le widget à votre écran d'accueil, appuyez simplement longuement sur et choisissez votre taille de widget préférée.



Les + : Une touche de philosophie sur votre téléphone Télécharger l'app gratuite Widget Quotes





WordPack (App, iPhone / iPad, v1.3.9, 15 Mo, iOS 13.0, Alex Tataurov) passe de 1,09 € à gratuit. WordPack vous permet de créer facilement de belles images par vous-même en regroupant des mots dans une forme.



Cliquez simplement sur le bouton "Saisir le texte" et entrez les mots que vous souhaitez voir apparaître sur la photo finale. Vous pouvez facilement personnaliser la sortie (en utilisant différentes variantes de couleurs, de polices et de mises en forme) en cliquant sur le bouton "Personnaliser".



Les + : Un jeu d'enfant Télécharger l'app gratuite WordPack





Reverse Movie FX (App, iPhone / iPad, v1.16, 76 Mo, iOS 10.0, Michal Stachyra) passe de 7,99 € à gratuit. Inverser Film FX vous permet de créer une vidéo à l'envers. Un véritable tour de magie ! Filmez d'abord une personnne (ou vous-même), en train de boire un jus de fruit, de parler ou toute autre idée qui pourrait germer dans votre esprit !



Appuyez sur Commencer ! L'app va inverser votre vidéo : vous verrez des gens marchant à reculons, votre ami crachant le jus, les gens parler à l'envers !



(La version Pro est gratuite, à l'intérieur de l'app).



Les + : C'est fun et facile Télécharger l'app gratuite Reverse Movie FX





Jeux gratuits iOS :

RAVON (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.13.0, 850 Mo, iOS 10.0, Jonathan Lam) passe de 2,29 € à gratuit. Avez-vous imaginé jouer de la musique sur votre mobile ? Avez-vous pensé à rejoindre une soirée DJ et à voyager autour de différentes étoiles ?



Rejoignez le voyage dans l'espace avec RAVON ! Une expérience rafraîchissante de jeu de rythme à travers le monde cosmique et les sons de RAVON.



VOUS êtes l'élu qui rejoindra l'équipage de RAVON.



Les + : Si vous aimez les jeux de rythme, vous allez être servi ! Télécharger le jeu gratuit RAVON





Block vs Block (Jeu, Action, iPhone / iPad, v13.03, 20 Mo, iOS 10.0, Waterpower Technology) passe de 3,49 € à gratuit. Un jeu façon Tetris dans lequel vous jouez contre l'ordinateur (ou contre une personne physique sur iPad). Un petit casse-tête sans prétention qui permet de personnaliser quelques aspects du jeu comme les items spéciaux, les types de blocs ou encore les couleurs.



Les + : Ça détend

Un classique Télécharger le jeu gratuit Block vs Block





Mystery of Fortune 2 (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.057, 99 Mo, iOS 8.0, Dotomchi Games Inc.) passe de 3,49 € à gratuit. Mystery of Fortune 2 est le 8ème épisode de la saga Fortune Chronicle, un S-RPG en temps réel qui apporte quelques nouveautés.



Un nouveau système macro permet de mieux gérer les combats et sa stratégie. De même, on peut changer un personnage de classe et ainsi acquérir plus de talents et diversifier ses coups par la suite.



Enfin, il y a 85 donjons et 14 pays à découvrir dans ce RPG / action temps réel très proche de FF Tactics.



Les + : Très bonne durée de vie

Joliment réalisé Télécharger le jeu gratuit Mystery of Fortune 2





Promotions iOS :

reky (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.1, 401 Mo, iOS 10.0, Andreas Diktyopoulos) passe de 4,99 € à 1,99 €. Dessins techniques originaux et casse-têtes esthétiques se rencontrent dans ce jeu de puzzles minimalistes agrémentés d'une petite touche de couleur.



Reky est un jeu de casse-têtes alliant élégance des dessins et style inspiré par l'architecture minimaliste pour créer une expérience élégante et originale qui satisfera les amateurs de casse-têtes. À l'aide des contrôles à un seul doigt, le joueur interagit avec les différents éléments des puzzles de chaque niveau en les faisant glisser et en les déplaçant afin de se frayer un chemin jusqu'à l'objectif. L'ensemble du jeu est simple, fonctionnel et ne comporte que des cubes, des lignes, des sorties, des portails et quelques touches de couleur qui se combinent pour créer une grande variété de défis complexes.



Les + : La durée de vie Télécharger reky à 1,99 €





Mystic Pillars (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0, 445 Mo, iOS 9.0, Holy Cow Productions India Pri...) passe de 4,49 € à 0,99 €. Les Piliers Mystiques est un mélange exceptionnel des casse-têtes fascinants et une intrigue absorbante, qui permet au joueur d'avoir une expérience incontournable de jouabilité.



Grâce aux configurations différentes, les casse-têtes deviennent plus intéressants et plus stimulants à déchiffrer à chaque niveau.



Les + : Un jeu dont l'histoire se passe dans l'Inde du sud de l'antiquité

100 casse-têtes simples et logiques

Une histoire intéressante qui se révèle à chaque niveau Télécharger Mystic Pillars à 0,99 €





Eggggg (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.0, 142 Mo, iOS 13.0, Hyper Games) passe de 5,99 € à 3,99 €. Eggggg est un jeu de plateforme et d'action à deux boutons complètement délirant, dans lequel vous devrez vous déplacer à l'aide de vos super pouvoirs vomitifs. Découvrez sans plus attendre cette expérience unique, conçue spécialement pour les appareils mobiles. Gilbert est allergique aux œufs. Dès qu'il en mange, il se met littéralement à vomir comme une fontaine. Après avoir échappé à son affreuse tante Doris pour se rendre à une fête d'anniversaire, il doit maintenant utiliser ses super pouvoirs vomitifs pour survivre dans un monde rempli de poulets robotiques... évidemment.



Les + : De la vraie plateforme

Originale comme jamais Télécharger Eggggg à 3,99 €