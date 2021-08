Il y a des départs dans les équipes d'Apple (iCloud, Health et IA)

Alexandre Godard

Apple est l'une des plus grandes sociétés au monde et travailler pour elle est un privilège mais ce n'est pas une raison pour que personne n'ait envie de partir. Preuve en est, Mark Gurman indique une hausse des départs ces derniers temps dont deux à des postes très importants.

Au revoir Apple !

C'est un sujet dont nous parlons beaucoup ces derniers temps, l'ambiance au sein des équipes d'Apple. La semaine dernière, nous évoquions l'inquiétude de certains employés au sujet du nouveau système d'analyse photo mais ce n'est pas le seul "soucis" car il y a quelques semaines, énormément d'employés ont fait part de leur mécontentement sur le fait de revenir travailler au bureau alors que le télétravail semble fonctionner parfaitement.



Coïncidence ou pas, toujours est-il que le célèbre Mark Gurman de Bloomberg vient de révéler qu'il y avait une nette augmentation des départs chez Apple ces derniers mois. Il a même été encore plus précis car selon ses propos, ce sont les services iCloud, Santé et IA qui sont les plus touchés.

Parmi les partant(e)s, il y aurait deux noms importants à savoir Emily Fox, chargée des recherches IA au niveau de la santé et Ruslan Meshenberg qui n'était autre que le chef d'équipe du service iCloud.



Comme expliqué plus haut, nous ne savons pas si la raison principale concerne la politique d'Apple critiquée ces derniers temps sur certains points ou si c'est simplement une rotation d'effectif logique et habituelle.



Quoi qu'il en soit, Apple perd là deux personnes importantes de son effectif sans compter les autres mais nul doute qu'Apple a les capacités pour vite embaucher des personnes qui seront les remplacer à merveille.