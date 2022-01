Apple Car : les départs s'accumulent et les retards aussi

2022-01

Véhicules

Alexandre Godard

Une autre personne importante autour du projet Apple Car aurait décidé de s'en aller selon les dernières informations parues ce week-end. Après une série de départs importante fin novembre, début décembre, il semblerait que cela continu en 2022. Compliqué cette voiture Apple...

Plus de départs que de bonnes nouvelles

Si comme chaque année on attend de la part d'Apple de nouveaux iPhone, Mac, iPad..., d'autres immenses projets bien plus complexes sont dans un coin de notre tête. Parmi les rumeurs les plus insistantes, on évoque le fameux casque AR/VR qui devrait être un bijou technologique ou encore la tant attendue Apple Car, censée être un mélange entre véhicule électrique et autonome.



Pour ce qui est de l'Apple Car, le projet semble débordant d'ambitions mais terriblement complexe. Des difficultés logiques étant donné que même avec une telle puissance financière, Apple n'a jamais évolué dans ce domaine qui est donc tout nouveau pour la marque.

Concept de l'Apple Car

Un projet compliqué qui entraîne régulièrement des départs et c'est une nouvelle fois le cas en ce mois de janvier 2022. D'après Mark Gurman dans sa newsletter Power On, Joe Bass qui n'est autre que la personne en charge du pôle "programmes d'ingénierie logicielle automobile d'Apple", a décidé de changer de direction et quitter l'entreprise après plus de sept années de bons et loyaux services.



Avec cet énième départ, presque toute l'équipe en charge du projet Apple Car il y a un an a maintenant été remplacée. Pour rappel, un haut responsable a rejoint Volkswagen fin novembre avant d'être imité par le directeur technique début décembre et trois autres ingénieurs la semaine suivante.



Si de base les allers-retours sur un tel projet sont parfois nécessaires ou tout simplement logiques, soulignons tout de même que cela commence à faire beaucoup vu de l'extérieur. Car au-delà des arrivées et des départs, cela confirme que le projet est encore loin de voir le jour. Entre nous, qui oserait quitter un projet aussi attendu mondialement s'il était sur le point d'aboutir ?



Si vous n'en pouvez plus d'attendre cette Apple Car, nous sommes au regret de vous dire (une fois de plus) que la patience vous sera d'une grande utilité. Les dernières rumeurs évoquent un lancement pour 2025, même s'il faut plutôt comprendre qu'on n'aura rien d'officiel avant au minimum cette date-là.