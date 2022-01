Les fournisseurs coréens se battent pour le contrat de l'Apple Car

Il y a 54 min

Véhicules

Alban Martin

Apple progresse chaque semaine un peu plus dans le développement de sa première voiture électrique. Cette fois, la firme serait en train de sélectionner des fournisseurs en Corée du Sud, selon un rapport du média local ETNews.



Le rapport affirme que des représentants d'Apple se sont rendus dans le pays en décembre dernier afin de rencontrer des fournisseurs spécialisés, après une visite préliminaire à l'été 2021. En particulier, Apple serait à la recherche d'un certain nombre de fabricants de pièces électroniques pour l'automobile ayant une expérience dans la production de masse pour fournir des composants de base pour son Apple Car.

Apple laisse les fournisseurs s'écharper entre eux

L'intérêt d'Apple pour les fabricants coréens aurait donné lieu à une bataille acharnée pour s'assurer une place dans la chaîne d'approvisionnement de la société la plus valorisée au monde, et certains sous-traitants auraient carrément formé une "Task Force" pour répondre encore plus vite. Des sources affirment qu'Apple a proposé une prise de participation à au moins un fabricant local de pièces électroniques en échange d'un doublement de sa capacité de production.

Concept Apple Car par Vanarama

Les fournisseurs n'auraient pas reçu d'informations exactes sur les spécifications du véhicule, car les discussions n'en sont qu'au stade préliminaire. Dans tous les cas, les fournisseurs savent très bien qu'ils doivent assurer coûte que coûte la confidentialité du projet de véhicule d'Apple, sans quoi ce serait une cause de rupture immédiate.



En creusant un peu le sujet, on comprend qu'Apple aurait un intérêt particulier pour les capacités de fabrication de batteries en Corée du Sud, notamment LG et SK. Apple aurait insisté sur le fait qu'elle souhaitait développer et fabriquer directement les matériaux des batteries de ses voitures et aurait demandé un secret absolu. Certains fournisseurs auraient repoussé l'offre en raison du niveau élevé de contrôle exigé



Après avoir pris contact en personne avec certains fournisseurs, Apple prévoit de poursuivre les discussions par le biais de réunions en ligne. La sélection des fournisseurs devrait être complètement achetée d'ici la fin de l'année 2022, permettant une production de test l'année suivante, puis l'annonce publique et la production de masse d'ici deux à trois ans.