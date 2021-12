Une autre personne importante quitte le projet Apple Car

Le projet Apple Car est un projet ambitieux et peut-être encore un peu imaginaire. Preuve en est, l'un des responsables a quitté la société il y a tout juste une semaine tandis qu'un autre vient de l'imiter aujourd'hui.

Ça s'en va et ça revient...pas

Même si nous savons par avance que la voiture made in Apple ne sera pas accessible pour tous à cause de son prix qui risque d'être assez élevé, le projet en lui-même est passionnant et nous avons hâtes d'être le jour de l'annonce officielle.

Un concept de l'Apple Car

En revanche, s'il y a une chose que l'on a bien compris, c'est que l'on ne s'improvise pas constructeur automobile du jour au lendemain même avec des milliards à investir et qu'un projet d'une telle ampleur prend des années à se concrétiser.



Pour que le projet soit à la hauteur des ambitions de la marque, Apple avait recruté à tour de bras afin de muscler son jeu dans de nouveaux domaines. Cependant, les dernières semaines ne sont pas de tout repos car plusieurs têtes importantes s'en vont les unes après les autres.



Il y a tout juste une semaine, nous apprenions qu'un haut responsable (responsable mondial du développement des batteries) en place depuis 2018 quittait la société pour rejoindre Volkswagen. Et bien ce n'est pas fini car pas plus tard que ce matin, on apprend qu'un directeur technique (ingénieur en matériel Apple Car) s'en va à son tour.



De son côté, il a décidé de rejoindre la société Archer Aviation spécialisée dans le domaine des taxis volants, les taxis du futur. Michael Schwekutsch avait rejoint Apple depuis mars 2019 et pour rappel était le vice-président de l'ingénierie chez Tesla auparavant.



Étant donné que le projet est pour le moment totalement secret, il est difficile de savoir si ces départs affectent le projet Apple Car au point de lui faire prendre du retard. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est jamais bon signe de voir des personnes à des postes importants s'en aller.



