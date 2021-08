Apple propose la bêta 6 pour iOS 15 et iPadOS 15

Il y a 43 min (Màj il y a 32 min)

Julien Russo

1



Apple propose ce soir aux développeurs une nouvelle bêta d'iOS 15 et d'iPadOS 15. Il s'agit de la bêta 6 qui remplace la bêta 5 qui avait apporté quelques modifications sur Safari et les applications d'Apple en général.

La sixième bêta d'iOS 15 et iPadOS 15 est disponible

Les développeurs enregistrés peuvent dès maintenant télécharger la sixième bêta d'iOS 15 et d'iPadOS 15 sur leur iPhone et/ou iPad éligibles.

Dans cette nouvelle mise à jour bêta on peut s'attendre à quelques ajouts de nouveautés ou encore des améliorations de stabilité.



Pour télécharger iOS 15 et iPadOS 15 bêta 6, les développeurs doivent se rendre dans les réglages de leur appareil puis dans "Général" et "Mise à jour logicielle". Si vous n'avez pas installé le profil nécessaire, rendez-vous dans le Centre des développeurs Apple.

Si la mise à jour n'apparaît pas immédiatement pour le téléchargement, vérifiez dans quelques minutes.

En ce qui concerne les testeurs publics, il faudra probablement attendre entre 24h et 48h, le temps de vérifier s'il n'y a pas d'anomalies majeures qui pourraient perturber le fonctionnement de votre iPhone/iPad.



Pour rappel, iOS 15 apporte de nombreuses nouveautés comme SharePlay pour regarder ou écouter ensemble via FaceTime, Live Text qui permet de reconnaître du texte à partir de l'appareil photo, une meilleure organisation des notifications quand elles se cumulent, l'ouverture de FaceTime aux PC et smartphones sous Android... Vous pouvez retrouver les 250 nouveautés sur iOS 15 que l’on a soigneusement détaillées.



Pour les nouveautés de la 6e bêta, nous mettrons à jour l'article dès qu'elles seront connues.