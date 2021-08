Apple Pay enfin actif au Qatar

Il y a 5 heures

Alexandre Godard

Apple Pay était déjà présent dans plus de 60 pays mais à partir de ce 17 août 2021, il peut en rajouter un. Comme l'a indiqué la Qatar National Bank, tous ses clients peuvent dès à présent activer le service gratuitement sur leurs objets connectés siglés d'une Pomme.

Apple Pay au Qatar, c'est fait !

En fin de matinée, nous vous parlions d'Apple Pay qui est le service de paiement sans contact le plus utilisé aux États-Unis, bien loin devant son concurrent principal Google Pay. Mais à d'autres endroits de la planète, le service est tout simplement indisponible même si le Qatar va enfin officiellement passer de l'autre côté de la barrière.

En effet, depuis ce matin, la banque QNB qui n'est autre que la plus grande institution financière du Moyen-Orient, propose à tous ses clients d'activer gratuitement Apple Pay.



Via un communiqué, elle annonce que toutes les fonctionnalités liées à ce service que ce soit sur iPhone, Mac, Apple Watch... seront disponibles immédiatement. Bien évidemment, la crise sanitaire et le développement du paiement sans contact a aidé à pousser encore un peu plus dans ce sens.



Heba Al-Tamimi, directeur général de la banque de détail du groupe QNB, a déclaré :