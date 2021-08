Aux États-Unis, Apple Pay a dominé les transactions mobiles en 2020

Corentin Ruffin

Dans la course aux paiements sans contact, il semblerait qu'Apple Pay soit bien loin devant son concurrent principal, Google Pay. En effet, le service de la firme à la Pomme donc bien plus confiance aux utilisateurs, mais est également plus sécurisé que son alternative.

Et sur les chiffres, ces différences se ressentent : récemment, une nouvelle étude a publié des résultats autour des transactions mobile en 2020, aux États-Unis. Le résultat est sans appel, puisque Apple Pay est utilisé à 92 %...

Apple Pay bien loin de la concurrence aux États-Unis

Selon Pulse, une société de transfert de fonds électroniques, et sa filiale Discover Financial Services, qui dessert plus de 4 400 institutions financières dans tout le pays, Apple Pay a totalement dominé les transactions mobiles en 2020.



Ces derniers ont publié une étude qui fait l'éloge des paiements sans contact dans une année particulière et pleine de changements, à cause de la pandémie du COVID-19. Environ deux milliards de transactions ont été effectuées en utilisant soit Apple Pay, Samsung Pay ou Google Pay, soit une hausse de 51 % d'une année sur l'autre.



Pour aller encore plus loin, Apple Pay a totalement dominé le marché avec 92 % de l'utilisation. Un succès attribué à une adoption assez large par les commerçants, dont 65 % de tous les points de vente du pays proposeraient cette méthode de paiement.



