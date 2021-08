Le magnifique What Remains of Edith Finch est de sortie sur iOS

Alban Martin

What Remains of Edith Finch était attendu pour les fans de jeux d'aventure narratifs, le voici désormais disponible sur App Store. Signé du grand studio Annapurna Interactive à qui l'on doit des titres comme Donut County, Florence, Flower, Gorogoa, Her Story, The Pathless et autres Journey ou Telling Lies, What Remains of Edith Finch est aussi magnifique que prévu et se télécharge sur la plupart des plateformes.

What Remains of Edith Finch est enfin disponible

What Remains of Edith Finch a connu un franc succès à sa sortie il y a quelques années sur PS4, Xbox, PC et autres grâce à une réalisation artistique saisissante associée à un scénario aussi dramatique que fantastique. On comprend alors mieux pourquoi les développeurs présentent leur titre comme une collection de contes étranges sur une famille de l’État de Washington.



Dans cette aventure unique, vous incarnez la jeune Edith qui doit explorer l’énorme demeure des Finch, à la recherche d'explications sur le passé de cette famille qui a émigré en provenance de la Norvège du tant de son arrière-grand mère. Vous devrez découvrir pourquoi Edith en est le dernier membre encore vivant. Chacune de ces histoires vous permettra de vivre l’expérience d’un membre particulier de la famille le jour de sa mort, à des époques allant d’un passé lointain à aujourd’hui.



À chaque "mission", le style de jeu et la tonalité de l'histoire varient pour mieux vous perdre, jusqu'à la mort de votre hôte. Le but ? Vous faire réfléchir sur les sentiments ressentis par ceux qui se sentent tout petits et ébahis par le vaste monde.



Regardez le trailer vidéo de la version PS4 en 2017 :



Un travail remarque à découvrir immédiatement sur iOS et qui mérite toute votre attention, pour moins de 5€. Mention spéciale aux gars de Giant Sparrow, l’équipe à l’origine du jeu de peinture en vue subjective The Unfinished Swan.



Ce jeu est compatible avec les appareils Apple suivants :

iPhone - 7e génération et ultérieurs

iPhone SE - 2e génération

iPad - 6e génération et ultérieurs

iPad Air - 3e génération et ultérieurs

iPad mini - 5e génération et ultérieurs

iPod touch - 7e génération

iPad Pro - 2e génération et ultérieurs

Télécharger What Remains of Edith Finch à 4,99 €